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Sürdürülebilir tarıma 840 milyon dolar kaynak

#Tarım#Kredi#Denizbank
Sürdürülebilir tarıma 840 milyon dolar kaynak

Denizbank, sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi ile 840 milyon dolar tutarında yurtdışı kaynak sağladı. Gıda güvenliği sağlanmasında büyük önem taşıyan sürdürülebilir tarımın finansmanı işlemin performans kriterleri arasında yer aldı. İşlem, 22 ülkeden 49 katılımcı ile sektörde son iki yıldaki en geniş katılımlı sendikasyon kredisi oldu.

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Yüzde 110 yenileme oranı ile gerçekleşen işlemin toplam maliyeti dolar ve euro cinsinden sırasıyla LIBOR + %2,15 ve EURIBOR + %1,75 olarak gerçekleşti. Yılın ilk yarısında 410 milyon dolar tutarında yeni sendikasyon kredisi ve 435 milyon dolar tutarında yurtdışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon işlemi gerçekleştiren DenizBank’ın, Emirates NBD hissedarlığında ekonomiye sağladığı taze kaynak miktarı böylece toplamda 3.6 milyar dolara ulaştı. Banka tarafından 2021 yılı başından itibaren temin edilen yabancı para fonlamanın yüzde 30’u sürdürülebilirlik bağlantılı olarak gerçekleşti.

EN GENİŞ KATILIMLI SENDİKASYON

Sürdürülebilirlik konusunu, çevresel ve sosyal sorumluluklarıyla bir bütün olarak ele aldıklarını belirten DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, yaptığı değerlendirmede, “Sektörde son iki yılın en geniş katılımlı sendikasyon kredisini gerçekleştirdik. Bu sendikasyonun performans kriterleri doğrultusunda, ülke genelinde tüm çiftçilerimizin verimliliğinin yükseltilmesine yönelik çözümlerimizi geliştireceğimizi belirttik. Ayrıca, engelli vatandaşlarımıza uygun şube ve ATM sayılarımızı artırmayı da taahhüt ettik. Geleceğimiz için hayati öneme sahip olan tarımın finansmanı konusunda performans kriteri belirleyen tek bankayız. Diğer yandan, Türkiye’nin ekonomik büyüme hedeflerine ulaşmasında lokomotif rol üstlenen KOBİ’lerimize can suyu sağlamak ve özellikle kadınlarımızın iş hayatına katılımını desteklemek üzere de yoğun bir şekilde çalışmaktayız. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerini de odağımıza koyarak, bir bütün olarak ele aldığımız sürdürülebilirliğe dayalı temin ettiğimiz finansman miktarı, bugün itibarıyla 1.2 milyar dolara ulaştı. Sürdürülebilirliğe dayalı fonlama portföyümüzü büyütmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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#Tarım#Kredi#Denizbank

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