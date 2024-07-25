‘Sürdürülebilir meslekler’ atakta

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2024 üniversite tercih döneminde öğrencilerin seçimlerini yaparken sürdürülebilir meslek ve branşlara yönelmesi gerektiğini belirten Açık Holding’in İnsan Kaynakları Direktörü Arzu Şafak, “Teknoloji, üniversitelerin eğitim programlarını, araştırma alanlarını ve kampüs yaşamlarını da etkiliyor. Bu bilinçle potansiyel insan kaynağımızı oluşturacak öğrencilerin farkındalığını sağlamak, iş hayatına hazırlanırken karşılaşacakları fırsat ve alanları görmelerine katkıda bulunmak amacıyla üniversitelerle işbirliğimizi sürdürüyor ve çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Şafak, “Özellikle teknoloji odaklı bir stratejiyle yolumuza devam ederken sürdürülebilir mesleklere iş alanı açmaya ve doğru kişileri doğru mesleklerle buluşturmaya özen gösteriyoruz. Geleceğin mesleklerine alan açan bir şirket olarak yapay zekâ, robotik, otomasyon gibi teknolojik gelişmeleri önemsiyor ve süreçlerimize dahil ediyoruz. Yeni istihdam planlaması yaparken teknolojiyi etkin kullanan, farklı alanlarda beceri kombinasyonlarına sahip, çevik, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen adaylara öncelik veriyoruz. Telekomünikasyon & bilişim teknolojileri, havacılık & savunma sanayii, inşaat & gayrimenkul, operasyonel teknolojiler, sağlık & sağlık teknolojileri ve turizm olarak 6 alanda faaliyet göstersek de her birinin odağına teknolojiyi alıyor bugünü olduğu kadar yarınları da hedefliyoruz” diye konuştu.

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71 YENİ BÖLÜM AÇILDI

Bu yıl Türkiye’de teknoloji odaklı yeni bölümler açıldığından da bahseden Şafak, şu bilgileri verdi: “Bu yıl ÖSYM kılavuzunda 21’i lisans, 50’si önlisans olmak üzere toplam 71 yeni program açıldı. Özellikle yapay zekâ ve veri bilimi gibi kritik ve talep gören alanlar öne çıktı. Veri bilimi ve analitiği, yapay zekâ ve makine öğrenmesi gibi lisans programlarının yanı sıra bulut bilişim operatörlüğü, otonom sistemler teknikerliği, dijital dönüşüm elektroniği, robotik ve yapay zekâ gibi önlisans programlarının yarınların işgücünü oluşturacağını öngörüyorum.”