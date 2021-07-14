Sürdürülebilir gelecek için değişim hamlesi

Şirket bünyesinde gerçekleşen dönüşüm hamlesiyle; organizasyon yapısı, makineler ve sistem tümüyle yenilenirken, dünya genelinde yeni şubeler devreye alınıyor. Aynı zamanda, şirketin farklı alanlarda faaliyet gösteren tüm tekstil organizasyonu ‘Vanelli’ çatısı altında bir araya getirilirken, bu dönüşüm ile şirketi geleceğe taşımak amaçlanıyor. Tül kumaşlardan, kalın perdeliklere, yüzde 100 doğal kumaşlardan farklı türlerdeki döşemelik kumaşlara kadar çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Vanelli’nin, bu dönüşüm hamlesiyle sürdürülebilir olmak için de önemli bir adım atıldı.



GÜÇ KATACAK

Türkün Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Türkün, “Başarılarla dolu 89 yıllık maziyi geride bırakırken, tüm zorluklara rağmen üretmeye ve ülkemize katma değer sağlamaya devam ediyoruz. Hedeflerimiz büyük. Üretmekten, gelişmekten ve çalışmaktan vazgeçmiyoruz. Yüzümüzü de hep geleceğe dönüyoruz. Aslında dünya değişiyor, biz de değişiyoruz. Zaten şirketimizin DNA’sında her zaman yenilik var, değişim var, başarı var, birliktelik var. Toplam kalitemizi yükseltmek, rekabet gücümüzü korumak ve verimliliğimizi arttırmak hedefiyle, organizasyon şemamızda değişime gidiyoruz. İnanıyorum ki bu değişim, şirketimizin uzun vadeli hedeflerine ve sürdürülebilir büyüme vizyonuna ciddi bir güç katacak. Hepimiz taşın altına elimizi koyarak, Vanelli’yi bugünkünden çok daha iyi noktalara taşımak adına var gücümüzle çalışmaya devam etmeliyiz” dedi.

ÜRETEREK BÜYÜME

Türkiye’nin ‘üreterek büyüyen bir yapıya kavuşması için’ var güçleriyle çalıştıklarını ve sorumluluk üstlendiklerinin altını çizen Erol Türkün, “Değer üretmeye odaklanıyoruz. Üretmekten, bu ülkeye bir şeyler katma sevdamızdan asla vazgeçmedik. İnsanlar ve süreçler, değişim meydana geldiğinde farklı şekilde gelişir. Bugün itibarıyla planlı ama hızlı bir şekilde harekete geçeceğiz. Gerekli uygulamaları hayata geçirirken, güçlü bir yol haritasıyla hareket ettiğimiz takdirde, başarılarımızın da katlanarak artacağına inanıyorum” diye konuştu.

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