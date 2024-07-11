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Yüzde 100 yenilenebilir elektrik kullanımında örnek adım

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#Henkel#MEA#Yapıştırıcı Teknolojileri
Yüzde 100 yenilenebilir elektrik kullanımında örnek adım
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2024 11:00

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren Henkel Orta Doğu ve Afrika (MEA) bölgesindeki tüm yapıştırıcı teknolojileri üretim tesislerinde, yüzde 100 yenilenebilir elektrik kullanımına geçtiğini duyurdu.

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Şirket Orta Doğu ve Afrika (MEA) bölgesinde faaliyet gösterdiği altı ülkede bulunan toplam sekiz Yapıştırıcı Teknolojileri üretim tesisi, yenilenebilir elektrik kaynaklarına başarılı bir şekilde geçiş yaptığını açıkladı. Şirket, bu sayede söz konusu tesislerinde elektrik kullanımından kaynaklanan karbondioksit (CO2) emisyonlarını, diğer bir deyişle Kapsam 2 emisyonlarını sıfırladı. Bu geçişin, yerinde güneş enerjisi kurulumları ile hidroelektrik ve rüzgar enerjisi gibi harici yenilenebilir kaynaklarını içerdiği belirtildi. 

Türk Henkel Yapıştırıcı Teknolojileri Başkanı, Henkel Yapıştırıcı Teknolojileri Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Operasyonlar Direktörü Mehmet Yılmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hedeflerimizden biri de 2030 yılına kadar; globalde tüm ülkelerde elektriğimizin yüzde 100’ünü yenilenebilir kaynaklardan sağlamak. Bununla birlikte Türk Henkel olarak, ülkemizdeki Gebkim ve Tuzla Yapıştırıcı Teknolojileri Fabrikalarımızda kullandığımız elektriğin tamamını, 2023 yılından bu yana yenilenebilir kaynaklardan temin etmekteyiz. Şimdi aynı başarıyı Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki tüm Henkel Yapıştırıcı Teknolojileri üretim tesislerimizde de sağladık. Bölge kapsamında hedefimize 2024 yılı itibarıyla ulaşmış olmamız, daha sürdürülebilir bir gelecek yaratma konusunda attığımız güçlü adımları ortaya koyarken, aynı zamanda bizim için büyük bir gurur kaynağı” dedi.

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#Henkel#MEA#Yapıştırıcı Teknolojileri

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