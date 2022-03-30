Vakıf Katılım ve MÜSİAD protokol imzaladı

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İmzalanan protokole ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, MÜSİAD’ın ülke ekonomisine sağladığı katkılarla ilgili şunları söyledi:

‘’Bugüne kadar ortaya koymuş olduğu çalışmalarla ülke ekonomisinin sürdürülebilirliğine önemli katkılar sağlayan MÜSİAD, aynı zamanda devletimizin küresel bir güç hâline gelmesi için de kıymetli faaliyetlere imza atmaktadır. İstihdama olan katkısıyla, iş dünyasına sunduğu inovatif yaklaşımlarla, kamu yararını gözeten duruşuyla, kritik konulara dair hazırladığı raporlarla ve sağlam organizasyonel yapısıyla adımlarını güçlü bir şekilde atmaya devam eden MÜSİAD’ın önümüzdeki dönemde ülkemizin gelişiminde aktif rol oynamaya devam edeceğine inanıyorum’’ dedi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, “Ülkemizin ekonomik anlamda sürdürülebilir bir büyüme yakalayabilmesi, gelir dağılımında ve bölgesel gelişmişlik seviyesinde daha iyi noktalara gelebilmesi için büyük bir sorumlulukla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sanayi ve ticaret odalarımızla, kalkınma ajanslarımızla iş birliklerini hayata geçiriyor, yatırımlarının ve üretimlerinin kesintiye uğramaması için bir iş ortağı yaklaşımıyla KOBİ’lerimizin, işletmelerimizin yanında oluyoruz. Bu kapsamda ülkemizin geleceği için ortak duygular paylaştığımız MÜSİAD’la gerçekleştirdiğimiz iş birliğinden dolayı mutluyuz.

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Yapacağımız benzer iş birlikleri ile 4i olarak adlandırdığımız İmalat, İstihdam, İhracat ve İnovasyon alanlarında faaliyet gösteren tüm KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmak için finansal kiralama ve yeşil enerji gibi pek çok alanda milli ekonomiyi destekleyerek ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan yenilikçi çözümler üretmeye ve KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kalkınmanın ancak ve ancak birlik ve beraberlikle, dayanışma ruhuyla ve paylaşmakla mümkün olabileceğini dile getiren Çelik, “Gelişmiş finansal alt yapımız, alanında uzman insan kaynağımız, zengin ürün ve hizmetlerimizle Türkiye için emek harcayan, ter döken MÜSİAD’a üye bütün işletmelerin ihtiyaç duydukları her an yanlarında olacağız. İş birliğimiz herkese hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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Vakıf Katılım’ın yeni nesil dijital ödeme yöntemi GFT’yle bankacılık sektöründe bir ilke imza attığını belirten Vakıf Katılım Genel Müdürü Çelik, GFT’nin teminat oluşturmakta zorlanan KOBİ’ler için bir finansmana erişim aracı olduğunu belirterek, ayrıca alacak tahsili problemini ortadan kaldırdığını ve piyasada ticareti kolaylaştırdığını da sözlerine ekledi.



Programda değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, “Yatırım ve üretimin desteklenmesi, doğru zamanda atılan doğru adımların seyrine bağlı. Bugün imza attığımız bu iş birliği, yılın başında ortaya koyduğumuz ve 2023 hedeflerimiz doğrultusunda amaçladığımız yatırım, istihdam ve üretim odaklı çalışmalarımıza olumlu yönde etki edecektir. Güçlü ve üreten bir Türkiye idealinde faaliyetlerimizi şekillendiriyoruz. İş birliğimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.