Utku Ayyarkın: 5 yılda 1 milyar TL yatırım hedefimiz var

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Gelecek hedeflerini anlatan Ayyarkın, “2022 yılında da, müşterilerimizin değişen beklentilerine uygun müşteri deneyimini geliştirmeye yönelik yatırımlarımıza devam edeceğiz. Önümüzdeki 5 yıl içinde toplam 1 milyar TL yatırım hedefimiz bulunuyor. Entegrasyon, rota optimizasyonu, entegre yönetim sistemleri yatırımlarımızla kalitemizi daha da ileri bir seviyeye taşıyacağız. Diğer taraftan, bütüncül bir bakış açısıyla sürdürülebilirlik çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Çevreye, topluma ve ekonomiye katkı sağlamak üzere farklı alanlarda yürüttüğümüz faaliyetleri genişletmeyi amaçlıyoruz. 2021 yılında, UN Global Compact’ın Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayarak sürdürülebilirlik hedeflerimizi evrensel taahhütlerle daha güçlü bir zemine taşıdık” şeklinde konuştu.