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Ülker, 2021 finansallarını açıkladı

#Ülker#Bilanço#Finansal Sonuçlar
Ülker, 2021 finansallarını açıkladı

Ülker Bisküvi, 2021 yılı finansal sonuçlarını açıkladı.

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Ülker Bisküvi’nin, Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamaya göre 2021 yılı cirosu 12,5 milyar TL oldu. Şirketin yurtiçi operasyonları yüzde 27,4, ihracat ve yurtdışı operasyonları yüzde 31,5 oranında büyüdü. İhracat ve yurtdışı operasyonların ciro içindeki payı ise yüzde 41,1’e yükseldi.   

Ülker CEO’su Mete Buyurgan şu bilgileri aktardı: “Türkiye operasyonumuzun ciro içindeki payı yüzde 58,9, ihracat ve yurt dışı operasyonlarımızın ciro içindeki payı yüzde 41,1, konsolide FAVÖK marjımız yüzde 18,6 oldu. İhracat ve yurt dışı operasyonlarımızın FAVÖK içindeki payı ise yüzde 46,3’e yükseldi. Özellikle 2021 yılının son çeyreğindeki dalgalanmalar kısa vadede bazı zorluklar getirse de orta ve uzun vadede bunları aşacak sağlam stratejilerimiz doğrultusunda hareket ediyoruz.” 

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#Ülker#Bilanço#Finansal Sonuçlar

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