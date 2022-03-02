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Türkiye’den Benelüks ve Almanya’ya elektrikli araç şarj cihazı ihraç hazırlığı

#Eneco Emobility#Vestel#Enerji
Türkiye’den Benelüks ve Almanya’ya elektrikli araç şarj cihazı ihraç hazırlığı

Vestel, Benelüks ülkeleri ve Almanya’nın en önemli elektrik şarj hizmeti sağlayıcılarından Eneco eMobilitiy ile anlaşma sağladı.

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İş birliği ile Eneco eMobility, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’dan oluşan Benelüks Bölgesi ve Almanya’da Vestel Elektrikli Araç Şarj Cihazlarının (EVC) kurulumunu gerçekleştirecek.

Vestel CEO’su Turan Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Eneco eMobility ile kurduğumuz iş ortaklığı, dünyanın geleceği için büyük önem arz eden elektrikli araç kullanımının artışına aracılık edecek. Eneco eMobility iş birliğiyle elektrikli araç şarj çözümüne yönelik talebi karşılama ve yaygınlaştırmanın yanı sıra hem bireylerin hem de küçük işletmelerin sürdürülebilirlik hedeflerini destekliyoruz. Attığımız bu adımlarla yenilenebilir (rüzgar ve güneş) enerjinin kullanımıyla karbon emisyonları önemli ölçüde düşürülürken, iş ortaklarımızın döngüsel ekonomiyi desteklemesine de olanak sağlıyoruz” dedi.

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 Eneco eMobility İcra Kurulu Başkanı Leonie Baneke de şunları söyledi: “Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde elektrikli araçlara geçişi sorunsuz bir sürece dönüştürme çabamızın Vestel tarafından desteklenmesi, Vestel’i bizim için muazzam bir uluslararası ortak yapıyor. Kurulumu kolay, tek tip, uyarlanabilir, kullanıcı ve çevre dostu Vestel elektrikli araç şarj cihazları sayesinde daha fazla bireysel ve küçük işletmelere ulaşarak maliyetlerini düşürmelerinde ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamlarına olanak sağlıyoruz”.

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#Eneco Emobility#Vestel#Enerji

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