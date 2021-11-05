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Turkcell, 3. çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı

#Turkcell#Murat Erkan#Teknoloji
Turkcell, 3. çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı

Turkcell Grubu, konsolide bazda toplam gelirlerini, geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 22,3 artışla 9,4 milyar TL'ye çıkardı. Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 4 milyar TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı ise yüzde 43,1 oldu. Güçlü operasyonel performans ve disiplinli finansal risk yönetimi ile Turkcell'in 2021 yılı üçüncü çeyrek net karı yüzde 18 artarak 1,4 milyar TL'ye ulaştı ve tüm zamanların en yüksek çeyreklik seviyesine erişti.

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Turkcell, son çeyrekteki performansını da göz önüne alarak yıl hedeflerini bir kez daha yukarı yönlü güncelledi. 2021 yılı gelir büyüme öngörüsünü yaklaşık yüzde 20 seviyesine, FAVÖK beklentisini de yaklaşık 14,5 milyar TL seviyesine yükseltti. 2021'in üçüncü çeyreğinde de müşteri odaklı yaklaşımını sürdüren Turkcell, bu dönemde 1,2 milyon müşteri kazanımıyla son 14 yılın en yüksek çeyreklik net müşteri kazanımına ulaştı. Yılın ilk 9 ayında ise 2,5 milyon yeni müşteri kazandı.

Turkcell, techfin tarafındaki gelirlerini Financell ve Paycell’in güçlü performansıyla yıldan yıla yüzde 37 artarak, 281 milyon TL’ye ulaştırdı. Paycell’de üç ay aktif kullanıcı sayısı 6 milyona erişti. Paycell Card üzerinden yapılan işlem hacmi ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla 6 katına çıktı.

Turkcell, güçlü performansı ile yatırımcı dikkatini üzerine çeken Paycell’i potansiyel yatırımcılarla buluşturmak ve kısmi hisse satışı alternatiflerini değerlendirebilmek için adım attı. Bu kapsamda hisse satış sürecinin yönetimi için J.P. Morgan Securities plc ile yetkilendirme anlaşması imzalandı.

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Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sunma amacıyla geliştirilen ve Turkcell marka ekosisteminde yer alan dijital servisler, bu çeyrekte tekil gelirini yıldan yıla yüzde 31 artırdı ve 435 milyon TL olarak gerçekleştirdi. Teknolojisi ve güçlü altyapısı ile kesintisiz iletişim sunan BiP’in aktif kullanıcı sayısı geçen yılın aynı döneminin 3 katına çıkarak 27,2 milyona ulaştı. TV+, zengin içeriği ve sunduğu üstün deneyimle müşteri sayısını 1 milyonun üzerine çıkardı.

Turkcell’in kurumsal müşterileri için erişimden siber güvenliğe, bulut teknolojilerinden veri merkezlerine, yönetilen hizmetlerden nesnelerin internetine kadar geniş yelpazede yeni nesil teknolojileri sunduğu Dijital İş Servisleri’nin geliri bu çeyrekte 499 milyon TL oldu. Ayrıca 2021’in üçüncü çeyreğinden sonra gelire dönüşecek projelerinin kontrat değeri 832 milyon TL’ye ulaştı. Turkcell, Türkiye’yi veri ve bulut teknolojileri üssü haline getirme hedefi çerçevesinde yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekleyerek Turkcell Avrupa Veri Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, mobil, sabit, dijital servisler ve techfin gibi bir çok alanda hayata dokunan zengin ürün portföyü ve üstün hizmet kalitesine odaklanan yaklaşımları sayesinde mevcut ve yeni müşterilerin tercihi olmaya devam ettiklerini belirtti.

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Tüketici alışkanlıklarının hızla değiştiği bu dönemde odağa müşterilerin ihtiyaçlarını ve memnuniyetini aldıklarının altını çizen Erkan, "Çeyrek bazında son 14 yılın en yüksek müşteri kazanımına imza attık. Ülkemiz ve müşterilerimiz için hayata değer katan çözümler geliştirilmesine yönelik motivasyonumuz, güçlü finansal performansımızdaki en önemli itici gücümüz oldu." ifadelerini kullandı.

 

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#Turkcell#Murat Erkan#Teknoloji

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