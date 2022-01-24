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Türk şirketten sürdürülebilirlik alanında önemli başarı

#Arçelik#Teknoloji#Yatırım
Türk şirketten sürdürülebilirlik alanında önemli başarı

Arçelik, sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetleriyle uluslararası ölçekte prestijli iki sıralamada birden yer aldı. Sürdürülebilirlik alanında çalışan medya ve araştırma şirketi Corporate Knights’ın dünyanın en sürdürülebilir şirketlerini sıraladığı “Global 100” listesine bu yıl ikinci kez giren Arçelik, sosyal ve çevresel etki açısından gösterdiği başarılı performansla “Real Leaders Top 200 Impact Companies” sıralamasında da bir kez daha yer almaya hak kazandı.

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Arçelik, sürdürülebilirlik alanında tanınmış bir medya ve araştırma şirketi olan Kanada merkezli Corporate Knights tarafından hazırlanan, “Global 100 Most Sustainable Corporations in the World” sıralamasında bu yıl 57’nci sırada yer aldı. Böylece dünyanın sürdürülebilirlik alanında en iyi performansı gösteren şirketlerinin sıralandığı listede iki yıl üst üste yer alma başarısını gösterdi. Toronto merkezli Corporate Knights Magazine, sürdürülebilirlik ve yeşil ekonomi alanına odaklanan, dünyanın en yüksek tirajlı yayınlarından biri. Corporate Knights Research tarafından hazırlanan sıralama ve reytingler ise halihazırda 15 trilyon dolardan fazla yatırımı yöneten yatırımcılar için, potansiyel yatırım adaylarını belirlemek üzere veri ve bilgi sağlama işlevi görüyor. Ayrıca sürdürülebilirlik konusunda önemli katkılarda bulunan şirketleri ödüllendirerek teşvik ediyor. “Global 100” sıralamasındaki şirketler, enerji ve su verimliliği, yönetim ekiplerindeki kapsayıcılık ve çeşitlilik, tedarikçilerinin sürdürülebilirlik skorları, ödenen vergilerin FAVÖK’e oranı gibi çevresel, sosyal, yönetimsel ve ekonomik 24 ayrı performans kriterinde ayrıntılı bir değerlendirmeye tabi tutuluyor.

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Dünyanın sürdürülebilirlik alanındaki ilk iş ve liderlik dergisi olan ABD merkezli Real Leaders’ın her yıl sosyal ve çevresel olarak en olumlu etki yapan şirketler ve markalarla ilgili araştırmasında da Arçelik, bu yıl ikinci kez en iyiler arasında yer aldı. The Real Leaders Top 200 Impact Companies listesinde Arçelik, 19’uncu sırada yer alırken, Arçelik’in global ölçekte önemli başarılar elde eden Beko markası da aynı listeye 20’nci sıradan giriş yaptı. 

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, “Gezegen ve iklim dostu çözümler geliştirmek Arçelik’te uzun zamandır odaklandığımız alanlardan biri. Sürdürülebilirlik alanında hayata geçirdiğimiz faaliyetlerimizin uluslararası kuruluşlar tarafından takdir edilmesi ise bizim için bir gurur kaynağı ve motivasyon unsuru. İklim kriziyle mücadele için belirlediğimiz hedeflerimizi, global gelişmeleri yakından takip ederek güncel tutuyor, Ar-Ge ve inovasyon yetkinliklerimizle de gezegenimizin iyileştirilmesine katkı sunuyoruz. Corporate Knights Global 100 sıralamasında yer almamız hem yatırımcılar nezdinde hem de sürdürülebilirlik yolculuğumuzda geldiğimiz önemli noktayı onaylaması bakımından değerli bir başarı. Çevresel ve sosyal pozitif etki yaratan şirketlerin sıralandığı Real Leaders listesinde ise bu yıl hem Arçelik Global olarak hem de Beko markamızla yer alıyoruz. ‘Sağlıklı yaşam ancak sağlıklı bir gezegenle mümkün’ yaklaşımıyla geri dönüştürülmüş plastikler ve biyokompozit malzemeler içeren yenilikçi teknolojilerinin yanı sıra enerji dostu ürünleri dünyanın dört bir yanında müşterilerimiz ile buluşturan Beko markamızın da bu listede üst sıralarda yer alması gurur verici. Sürdürülebilirlik yolculuğumuzla birçok şirkete örnek olmanın mutluluğu ile öncü uygulamaları hayata geçirmeye, kazanımlarımızı sürekli ve daha güçlü kılmak üzere çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

 

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#Arçelik#Teknoloji#Yatırım

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