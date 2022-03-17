Su kaynaklarını mikrofiber tehdidinden korumak için önemli adım

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Tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik ekseninde şekillendirdiklerini belirten Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na sağladığımız katkıyı sürekli artırıyor, sürdürülebilir geleceği inşa etmek için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımıza bir yenisini daha ekleyerek, henüz Avrupa’da regülasyon çalışmaları devam ederken geliştirdiğimiz mikrofiber filtreli çamaşır makinemizle doğa için yarattığımız pozitif değeri artırdık. Sürdürülebilirlik alanında sorumluluk almaya ve çevre odaklı ürünler geliştirmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.