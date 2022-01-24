Ordu’da örnek proje

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Gözyaşlarına boğuldu: Büyük bir parçam gittiGözyaşlarına boğuldu: Büyük bir parçam gitti#Fatma Girik
Emeklilerin maaş farklarının yatacağı tarih belli olduEmeklilerin maaş farklarının yatacağı tarih belli oldu#Emekli
Omicron nasıl bulaşıyor Araştırmada öne çıkan 20 dakika detayı...Omicron nasıl bulaşıyor? Araştırmada öne çıkan 20 dakika detayı...#Koronavirüs
Memduh gitti, benim için her şey bitti'Memduh gitti, benim için her şey bitti'#Fatma Girik
Efsane oyuncu Fatma Girik hayatını kaybetti... Vasiyeti yerine getirilecekEfsane oyuncu Fatma Girik hayatını kaybetti... Vasiyeti yerine getirilecek!#Fatma Girik
Ezo Sunaldan isim annesi Fatma Girike veda: Künye hala bileğimde...Ezo Sunal'dan isim annesi Fatma Girik'e veda: Künye hala bileğimde...#Fatma Girik
1 yılda yüzde 50 kazandırdı Bu il ve ilçelerde konut sahibi olanlar yaşadı1 yılda yüzde 50 kazandırdı! Bu il ve ilçelerde konut sahibi olanlar yaşadı#En Değerli İller
Meteorolojiden İstanbula yoğun kar yağışı uyarısı Güçlü şekilde geliyor, 3 gün sürecekMeteoroloji'den İstanbul'a yoğun kar yağışı uyarısı! Güçlü şekilde geliyor, 3 gün sürecek#İstanbul
Deprem konutlarının yüzde 90ı tamamlandı “Evler 5 yıldızlı otel gibi...”Deprem konutlarının yüzde 90'ı tamamlandı! “Evler 5 yıldızlı otel gibi...”#Elazığ
Ev tipi Kovid testleri giderek popülerleşti... Uzmanlar uyarıyor: Bunu sakın yapmayınEv tipi Kovid testleri giderek popülerleşti... Uzmanlar uyarıyor: Bunu sakın yapmayın! #OMICRON
110 yıl sonra ortaya çıktı... Titanicte çok konuşulacak Osmanlı detayı110 yıl sonra ortaya çıktı... Titanic'te çok konuşulacak Osmanlı detayı#Titanic
Galatasarayda sıcak saatler Trabzonspor sonrası Sinan Bolat...Galatasaray'da sıcak saatler! Trabzonspor sonrası Sinan Bolat...#Transfer
New York Timestan flaş iddia İşte Bidenın Doğu Avrupa planıNew York Times'tan flaş iddia! İşte Biden'ın Doğu Avrupa planı#ABD
Kritik gün çarşamba... 2018den beri ilk kez Dev bankadan flaş tahminKritik gün çarşamba... 2018'den beri ilk kez! Dev bankadan flaş tahmin#Goldman Sachs
Sedef Kabaş olayında Kılıçdaroğlu ve Akşener iki şey söyleyebilirdiSedef Kabaş olayında Kılıçdaroğlu ve Akşener iki şey söyleyebilirdi#Sedef Kabaş
HABERLEREkonomi Haberleri

Ordu’da örnek proje

#Migros#Yumurta#Eğitim
Ordu’da örnek proje

Migros, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Beni Hafife Alma Projesi (BHA) iş birliğiyle Ordu’da organik yumurta üretimine başladı. Ordu Yumurta Üreticileri Birliği’ne sağlanan desteklerle üretilen yumurtalar Migros mağazalarında tüketicilerle buluşuyor.

Haberin Devamı

Çiftçiye ve tarımsal üretimin her aşamasına sahip çıkmaya devam eden Migros; Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde, Beni Hafife Alma Projesi’nin (BHA) katkılarıyla Ordu Yumurta Üreticilerini Birliği tarafından üretilen organik yumurtaları ülkenin her köşesindeki tüketicilere ulaştırılıyor. 2021 yılında 35 milyon adet yumurta üretimi gerçekleştirilen proje kapsamında, yıllık 50 milyon adet yumurtanın tüketicilerle buluşturulması hedefleniyor. 

Migros’un desteğiyle yerel üretici ürünlerinin ulusal pazarda değer görmesinin sağlayan iş birliği kapsamında birçok önemli atıldı. Altyapı destekleriyle kalite standartları yükseltilerek, ihraç yapabilir seviyeye getirildi. Üreticilerin kurumsal bir yapıya dönüşmesi sağlanırken, kadın üreticilerin sayısı artırıldı. Yemde dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla yem üretim tesisi kuruldu.  

Haberin Devamı

Migros Ticaret A.Ş. Taze Ürünler Pazarlama Direktörü İbrahim Sözen,“Türkiye’nin en büyük taze gıda alımı yapan perakende şirketi olarak, kurulduğumuz günden bu yana yerel üreticilerle omuz omuza çalışıyoruz. Gerek kooperatiflerle iş birliklerimiz gerekse yaptığımız doğrudan alımlarla yerel üretici ürünlerinin Türkiye’nin dört bir yanındaki mağazalarımızdaki raflarda yer bulmasını sağlıyor, müşterilerimizi en taze ve kaliteli ürünlerle buluşturuyoruz” dedi.    

İbrahim Sözen şöyle devam etti: “Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Beni Hafife Alma Projesi ile birlikte yürüttüğümüz proje ile Ordu Yumurta Üreticileri Birliği’ne kayıtlı üreticilere sağladığımız altyapı ve eğitim destekleriyle üretim kapasitesini ve verimliliği önemli ölçüde artırdık. Geçtiğimiz yıllarda üretilen yumurta sayısı maksimum 50 bin adet iken, bu sayı 2021 yılında 35 milyon adete yükseldi. Yıllık 50 milyon adet yumurta üretim kapasitesine ulaşma hedefliyle çalışmalar sürüyor. Migros olarak, ülkemizin her köşesindeki üreticiye ulaşmaya, dünya standartlarında üretim yapmalarını ve sürdürülebilir tarımın devamlılığını sağlamaya devam edeceğiz.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Migros#Yumurta#Eğitim

BAKMADAN GEÇME!

New York Timestan flaş iddia İşte Bidenın Doğu Avrupa planı

New York Times'tan flaş iddia! İşte Biden'ın Doğu Avrupa planı

#ABD
‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

#Ayşe Dede
Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın

BAKMADAN GEÇME!

New York Timestan flaş iddia İşte Bidenın Doğu Avrupa planı

New York Times'tan flaş iddia! İşte Biden'ın Doğu Avrupa planı

#ABD
‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

#Ayşe Dede
Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın