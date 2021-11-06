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Koç Holding yılın ilk 9 ayına ait verileri paylaştı

#Koç Holding#Karbon Dönüşüm Programı
Koç Holding yılın ilk 9 ayına ait verileri paylaştı

Koç Holding, 2021 yılının ilk 9 ayında konsolide bazda toplam 223,6 milyar TL gelir elde ederken, 11,1 milyar TL kombine yatırım gerçekleştirdi.

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Yılın 9 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Koç Topluluğu olarak sağlıklı bilançomuz, kuvvetli likiditemiz, geniş tedarik zincirimiz ve aralıksız sürdürdüğümüz yatırımlarımızın bir neticesi olarak zorlu dönemlerde dahi ülkemiz için değer yaratmayı sürdürüyoruz. İnsan kaynağımız, dijital yetkinliklerimiz, çevik yönetim anlayışımız ve bayi teşkilatımızdan güç alıyoruz. Her fırsatta dile getirdiğimiz üzere; ülkemizin geleceğine güveniyor, yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Bunun bir göstergesi olarak yılın ilk 9 ayında yaptığımız 11,1 milyar TL kombine yatırımla, son 5 senelik toplam yatırımlarımız 49 milyar TL’ye ulaştı. Başarılarımızı hiçbir zaman sadece finansal neticelerden ibaret görmüyoruz. Koç Topluluğu olarak teknoloji ve inovasyon kabiliyetlerimizi geliştirmeye, rekabetçiliğimizi artırmaya odaklanıyoruz. Kültürel Dönüşüm Programımızın çok önemli bir parçası olarak Karbon Dönüşüm Programı’nı başlattık. Sürdürülebilirlik her zaman gündemimizdeydi ancak Karbon Dönüşüm Programımızla birlikte daha sistematik ve daha iddialı hedeflerle bu konuyu yöneteceğiz” dedi.

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#Koç Holding#Karbon Dönüşüm Programı

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