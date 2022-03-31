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İklimlendirme sektöründe ilk kez GES alanında hizmet verilmeye başlandı

#İklimsa#Enerji#Teknosa
İklimlendirme sektöründe ilk kez GES alanında hizmet verilmeye başlandı

İklimsa, Güneş Enerjisi Sistemleri (GES) alanında faaliyete başladı.

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Şirketin Türkiye genelindeki merkezleri ve yetkili servisleri ile İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Tansu Öztorun’un ev sahipliğinde Kıbrıs’ta bir araya geldi. Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Timur ile Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin’in de katıldığı buluşmada, şirketin hayata geçirdiği GES girişimi detaylı bir biçimde iş ortaklarıyla paylaşıldı. 

Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Timur, şunları söyledi: “İklimsa, sürdürülebilirlik çerçevesinde katma değer yaratacak yepyeni bir alanda, Güneş Enerjisi Sistemleri’nde faaliyetlerine başladı. Bu girişim ile iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sunacak önemli bir adım attık. İklimsa, çevreye dost ve ekonomik tasarruf sağlayan sürdürülebilir çözümlerinde çıtayı çok daha yukarılara taşıyacak.” 

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Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin de, şöyle konuştu: “İklimlendirme alanındaki değerli nice proje ile birlikte müşterilerimizin hayatına ve gezegenimize katacak Güneş Enerjisi Sistemleri ile etki alanımızı büyütmeye kararlıyız.” 

İklimsa İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Tansu Öztorun da Paris İklim Anlaşması ile pek çok ülkenin küresel ısınma ve karbon salınımına karşı tedbir alacağını beyan ettiğini, 2021 yılında da Türkiye dahil 191 ülkede anlaşmanın yürürlüğe konulduğunu hatırlatarak, “Kısa sürede GES sektörünün öncü firması olmayı hedefliyoruz” dedi.

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#İklimsa#Enerji#Teknosa

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