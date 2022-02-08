Global pazarlar için işbirliği

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Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel “Markalarımızın yurt dışına açılımında fiziki mağazaların yanı sıra online satış kanallarının önemi giderek artıyor. Trendyol ile başlattığımız yeni işbirliğini markalarımız açısından büyük bir fırsat olarak görüyorum. Derneğimiz çatısı altındaki 452 markanın büyük bölümünün bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceklerine inanıyorum” diye konuştu.

Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin ise, “Birleşmiş Markalar Derneği ile perakende sektörü için gerçekleştirdiğimiz işbirliğini bir adım daha öteye taşıyarak, Türk markalarını global arenaya taşıyacağız. Trendyol olarak e-ihracat ile ülke ekonomisine katkı sağlama hedefimiz doğrultusunda teknoloji, lojistik ve pazarlama odağında, önümüzdeki üç yıl içinde 500 milyon USD yatırım yapacağız. Türk ürünlerinin yurtdışında bilinirliğinin artmasına da destek olacağız” ifadelerini kullandı.