Energyfi kripto para piyasasında yeşil dönüşüm başlattı

Dünyada 3 trilyon dolara yaklaşan kripto para piyasası, yeni ekosistemleri ile sürdürülebilir geleceğe odaklandı. 6 bin kripto para türünün yer aldığı piyasada, banka ve menkul kıymetler gibi finansal aracıları kullanmayan merkeziyetsiz borsa (DeFi) türleri giderek yaygınlaşıyor. Blok zincir tabanlı bir finans modeli olan DeFi’nin piyasa değerinin 200 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Ancak bu borsa türlerinde blok zincirler üzerinden işlem yapılması aşırı enerji tüketimine neden oluyor. Bu enerjinin kaynağının karbon salımı yaratan fosil yakıtlardan oluşması, sürdürülebilir çevreye yönelik endişeleri artıyor. Blok zincirler üzerinden yapılan madenciliğin önümüzdeki 30 yıl içerisinde dünya sıcaklığını 2 derece artırabileceği iddia ediliyor.

Blok zincir ağları için uzlaşma mekanizması

De-Fi piyasasının aşırı enerji tüketiminin madencilik sürecinde kullanılan yüksek enerjiden kaynaklandığını belirten Energyfi İletişim Direktörü Tim Jenkins, “Bu sürecin sürdürülebilir çevre üzerinde yarattığı tehdidi ortadan kaldırabilmenin en kestirme yolu, kripto para birimlerinin madencilik gerektirmeden çalışmasını sağlamaktan geçiyor. Blok zincirler üzerinden işlem yapmak için yüksek miktarlarda enerji gerektirmeyen bir uzlaşma mekanizması sunan PoS (proof of stake) modeliyle oluşturduğumuz Energyfi platformu aracılığıyla merkeziyetsiz borsa türleri arasında yeşil bir ekosistem yarattık. Kripto para birimlerinin altyapısını oluşturan devrim niteliğindeki blok zincir teknolojisine, çevre dostu bir yaklaşım kazandırıyoruz. Farklı işlevsellikleri bir araya getirdiğimiz platformumuz ile yatırımcıları bu yeni ekosistemin oyuncuları arasına dahil ettik. Yatırımcılarla birlikte kripto para piyasasında yeşil dönüşüm başlatıyoruz” dedi.

Sürdürülebilir geleceğe katkıda bulunuyoruz

Tüketilen aşırı enerji ve giderek artan karbon emisyonları sorununa yarattıkları ekosistemle çözüm getirdiklerini belirten Tim Jenkins, “Kripto para piyasasında yarattığımız yeni ekosistemin, tüm platformlar tarafından benimsenmesine odaklandık. Tasarladığımız DeFi özelliklerini sadece kendi platformumuzda değil Avax, Near ve Bsc gibi platformlarda da yatırımcılarla buluşturuyoruz. Hız ve güveni bir araya getirdiğimiz platformumuzla merkeziyetsiz uygulamaların geliştirilmesini teşvik ediyoruz. Merkeziyetsiz borsa türlerinde başlattığımız yeşil dönüşümle, hem DeFi piyasasının gelişimine yön veriyor hem de sürdürülebilir geleceğe katkıda bulunuyoruz. Yarattığımız değer kısa sürede büyük bir kabul gördü. EFI token satışıyla kısa bir süre önce 200 bin dolarlık topladık” diye ifade etti.



2030 yılına kadar kripto para piyasasını karbonsuzlaştırmaya yönlendirme sözü veren Kripto İklim Anlaşması’nı (CCA) imzaladıklarına dikkat çeken Tim Jenkins, “Kripto İklim Anlaşması, tıpkı Paris İklim Anlaşması gibi dünyada sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için geliştirildi. Kripto para piyasasında yeşil çözümlerinin gelişimini hızlandırmaya yönelik çalışmalarımızla anlaşmanın taraflarından biri olduk. Piyasada bu yönde standartlar oluşturulmasına hizmet vereceğiz”

Piyasayı şeffaflığa ve çevresel farkındalığa yönlendiriyor

Energyfi, izne gerek olmayan fon toplama platformu Launchpad, merkeziyetsiz borsa platformu Dex, birikim ürünü Staking ve borç verme gibi özellikleriyle ekosistemini tamamlıyor. Platformun DeFi borsasında yarattığı yeni ekosistem, kripto para piyasasını merkeziyetsizleşmeye, şeffaflığa, çevresel farkındalığa ve zincirler arası uyumluluğa yönlendiriyor. Energyfi İletişim Direktörü Tim Jenkins, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Değerlerimizin arasında şeffaflık ve çevresel farkındalık ilk sırada yer alıyor. Bu değerlerden yola çıkarak yeşil ve uygun maliyetli merkezi olmayan finansı tasarladık. ILO platformumuz EnergyPad ile yeşil blok zincirleri yatırımcılar için erişilebilir hale getirdik. EnergySwap ile yeşil ağlara odaklanarak çevreye duyarlı bir şekilde token alışverişi yapan ilk DEX merkeziyetsiz borsasını tasarladık. EnergySwap ile likidite sağlayıcılarını ödüllendirerek merkeziyetsiz borsaya yönelik cazibe yarattık. EnergySwap likidite sağlayıcıları işlem başına %0,6'ya kadar ödüllendiriyoruz. ILO'larını EWC, Avax ve Near ağları üzerinden EnergyPad’den programlayan tüm yatırımcıların kripto paraları EnergySwap'ta otomatik olarak listeleniyor. EnergyPad’ın kullanıcı dostu arayüzü ve esnek yapısıyla yatırımcılar tüm ihtiyaçlarını tek platform üzerinden karşılayabiliyor. EnergySave ile EFI'nin havuzlarında likidite sağlayarak faiz kazanabiliyorlar.”



Energyfi platformu, çevre dostu ağların benimsenmesini ve merkeziyetsiz finans modellerinin geliştirilmesini sağlamaya yönelik çok sayıda özelliği bir araya getiriyor. Tek bir platformda buluşturdukları yetkinliklerle geleceğin merkeziyetsiz finans piyasasını şekillendirdiklerini söyleyen Tim Jenkins, ”Tasarladığımız bu yeni finans modeliyle yatırımcılara çok sayıda avantaj sunarak kripto para piyasasına da bir ilki kazandırıyoruz. Yatırımcılar platformumuz üzerinden çeşitli entegre ağlara ulaşabiliyor, kendi kripto para birimini oluşturabiliyor. Sürdürülebilir çevre dostu ağımız olan EnergyPad ile yatırımlarına yön verebiliyor, merkeziyetsiz trade platformumuz DEX’te kendi kripto paralarını listeleyebiliyor. Yatırımcıları kripto para piyasasının aktörleri arasına kazandırarak çevre dostu ağımızı genişletiyoruz” diye bilgi verdi.