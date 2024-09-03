En büyük kanatlı rüzgar santrali için 20 milyon dolar ‘yeşil kredi’

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Cengiz Holding Yönetim Kurulu Danışmanı Arzu Özgiray, yeşil kredinin çevresel etki ve sürdürülebilirlik yönünden belirli kriter ve taahhütleri yerine getiren şirketlere verildiğine dikkat çekerek, şunları söyledi: “Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimiyle bölgenin enerji ihtiyacını karşılama ve karbon ayak izini azaltma konusunda önemli bir rol üstlenecek projemiz için yeşil kredi anlaşması imzalamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu kredi türü, standart finansman modellerine kıyasla çok daha sıkı ve katmanlı bir teminat ve onay mekanizmasının yanı sıra raporlama ve şeffaflık yönünden de çok daha detaylı bir süreçten geçmeyi gerektiriyor. Cengiz Holding’in güçlü bilanço yapısı ve kredi piyasalarındaki itibarının yüksek olması sayesinde bu krediyi, Çin’in ihracat ve kredi sigorta kuruluşu olan Sinosure’un krediye vermiş olduğu sigorta poliçesi ile alabildik. Bu önemli başarıda tüm çalışma arkadaşlarımızın payı var. Cengiz Holding olarak tüm faaliyet alanlarımızda hem ülkemizin hem de dünyanın geleceği için bu taahhütleri sunmaya devam edeceğiz.”

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Finansmanı yeşil krediden sağlanacak kapasite artırma projesiyle Çerkeş Rüzgar Enerji Santrali’nin kurulu gücünün 32,6 MW’lık artışla 82,6 MW’a çıkacağı belirtildi. Her biri 7,2 MW kurulu güce sahip rüzgar türbinlerinden meydana gelecek santralin, 183 metre rotor çapı ve 90 metre kanat uzunluğu ile bu alanda Türkiye’nin en büyüğü olacağı ifade edildi. Yıllık yaklaşık 54 bin ton karbondioksit salımını engelleyeceği vurgulanan projenin 2025 yılının ikinci yarısında tamamlanmasının planlandığı açıklandı.