Elektrikli tren ile gıda taşımacılığında bir ilk

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Gerçekleştirilen ilk sevkiyat ile birlikte açıklamalarda bulunan PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Evrim Şen, “Yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarına dayalı yatırımlarımızla bu konuda Türkiye’de öncü şirketlerden biri olarak taşımacılıktaki karbon salımlarını azaltmak için elektrikli araç filolarımızı büyütmeye devam ederken uzun mesafeli karayolu taşımacılığının yarattığı yüksek karbon salımlarının önüne geçmek için artık elektrikli trenlerle gıda taşıması yapmaya başladık. Bu uygulama Türkiye’de bir ilk... Yiyecek ürünlerimizi elektrikli tren ile taşıyarak, taşımacılık kaynaklı karbon salımını çok ciddi bir şekilde azaltacağız. Karayolu taşımacılığına göre karbon salınımını yüzde 83 azaltan bu projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

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Arkas Rail Genel Müdürü Hamit Gökmen ise konuyla ilgili olarak, “Karbon ayak izini azaltmak, sürdürebilir lojistiğe katkıda bulunmak amacıyla demiryolu hizmetlerini genişletiyor ve optimize ediyoruz. Arkas Rail olarak 2025 yılı Nisan ayında teslim alacağımız 5 adet elektrikli dual lokomotiflerimizle de paydaşlarımıza daha geniş operasyonel çözümler üreteceğiz. Global bir marka olan PepsiCo ile karbon ayak izini azaltmaya yönelik iş birliğini önemsiyoruz. PepsiCo gibi büyük şirketlerin demiryolu taşımacılığını tercih etmesi çevresel duyarlılık ve sürdürülebilirlik açısından diğer şirketlere de ilham verecektir” dedi.

İlk sevkiyat kapsamında Mersin’in Akdeniz ilçesindeki fabrikadan konteynerler elektrikli trene yüklenip Kocaeli’ndeki Suadiye fabrikasına teslim edildi, sonrasında da Suadiye-Tarsus yönünde taşıma gerçekleştirildi.

Gidiş dönüş olacak şekilde 1600 km’yi aşan bu güzergahta, aynı yük 1 tır ile taşındığı takdirde 950 kilogramlık karbon Co2 salınımının gerçekleştiği vurgulandı. Elektrikli tren ile demiryolu aracılığıyla taşındığında ise karbon salınımının 160 kilograma düştüğü belirtildi.

Bugüne kadar sadece yolcu ve çeşitli yük taşıyan elektrikli trenlerin bu projeyle ilk defa gıda taşımacılığında kullanıldığı belirtildi.