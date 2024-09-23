E-Ticaret Sektörünün İlk Sürdürülebilirlik Akademisi açıldı

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Yapılan açıklamada, eğitim içeriklerinin Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin katkılarıyla hazırlandığı, Akademi’nin Türkiye’de tüm paydaşları kapsayan ilk Sürdürülebilirlik Akademisi niteliği taşıdığı vurgulandı.

Sürdürülebilirlik Akademisi’nde; sanal sınıf ve çevrimiçi eğitim yöntemlerinin kullanılacağı belirtilirken eğitim programında; öncelikli olarak sürdürülebilirliğin neleri kapsadığı ve gerek bireyler gerekse şirketler açısından başlangıç aksiyonlarının neler olabileceğinin ele alınacağı vurgulandı.

Eğitimde, sürdürülebilirliğin dönüşümün anahtarı olarak konumlandırıldığı, atık yönetiminden döngüsel ekonomiye pek çok başlığın yer aldığı ifade edildi. Sürdürülebilir Üretim ve Yeşil Mutabakat gibi dış pazarlarda rekabetçiliği sağlayacak düzenlemelerle ilgili gerekli bilgilerin detaylarıyla aktarılacağı, sürdürülebilirliğin insan ve toplum boyutunun da Çalışan Hakları, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve İş Etiği gibi pek çok başlıkta eğitime dahil edileceği duyuruldu.

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Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, konuya ilişkin şunları söyledi: “BÜYEM iş birliği ile hayata geçirdiğimiz Sürdürülebilirlik Akademisi ile ülkemizde e-ticaret sektöründe yine bir ilki hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Akademimiz aracılığı ile Türkiye başta olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlardaki ekosistemlerimizi sürdürülebilir dönüşümün bir parçası haline getiriyoruz. Ülkemiz ve ekosistemimiz için en büyük pozitif etkiyi yaratan şirket olma vizyonumuzla hayata geçirdiğimiz akademimizle sürdürülebilirlik konusundaki bilgi ve farkındalığı artırarak tüm paydaşlarımızla birlikte dönüşümü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz”.

Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali Çoşkun ise, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi: “Ekonomik ve sosyal ihtiyaçları, ekosistem üzerinde olumsuz etki bırakmadan ve gelecek nesillere zarar vermeden karşılıyor olabilmek son derece önemli. Dünyada nüfusumuzun hızla artması, sanayi devrimi sonrası gelişen teknolojinin etkisi, yenilenemeyen enerji kullanımı, sınırlı olan doğal kaynakların bilinçsiz bir şekilde kullanımı, artan çevre kirliliği sürdürülebilirliğin önemini bizlere gösteriyor. BÜYEM olarak sürdürülebilirlik kapsamında yapılan tüm çalışmaların destekçisi olmayı önemsiyoruz.”

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Sürdürülebilirlik çatısı altında gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tehlikeye atmadan mevcut ihtiyaçların karşılanmasının oldukça önemli olduğunu belirten Cabana Eğitim-Danışmanlık kurucusu Proje Danışmanı Dr. Işıl Keskin Şahan sözlerini şöyle sürdürdü: “Sürdürülebilir iş uygulamalarında bilmek ve yapmak arasında kalan boşluğu ele alarak harekete geçmek şirketler için daha da önemli hale geliyor. Hem bireysel hem de kurumsal çerçevede sürdürülebilirliği içselleştirmek için yeni bakış açıları oluşturmaya, tutum ve davranış değişikliği yaratmaya ve böylelikle bir bilinç dönüşümü gerçekleştirmeye ihtiyacımız var.”