Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Doğalgaz tasarrufu ile 391 ton karbon emisyonu önlenecek

#Siemens Türkiye#SÖKTAŞ#Doğalgaz
Doğalgaz tasarrufu ile 391 ton karbon emisyonu önlenecek

SÖKTAŞ ile Siemens Türkiye iş birliğinde hayata geçirilen Enerji Performans Sözleşmesi Projesi kapsamında enerji tasarrufu sağlanacak ve yıllık 391 ton karbon emisyonunun önüne geçilecek.

Haberin Devamı

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Şirketin özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda tasarladığımız ve ikinci faz çalışmalarına da başladığımız bu proje, doğalgaz tüketiminde önemli bir verimlilik sağlayacak." 

SÖKTAŞ CEO’su Muzaffer Kayhan da, şu açıklamada bulundu: “Tasarlanan bu projeyle buhar üretimi için yapılan doğalgaz tüketiminde verimlilik sağlayacağız. Enerji tasarrufunu artırmak üzere hazırladığımız enerji haritasını referans alarak ikinci faz çalışmalarına da başladık.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Siemens Türkiye#SÖKTAŞ#Doğalgaz

BAKMADAN GEÇME!

İyi habere hazır mısınız Ozon tabakası kaç yılda eski haline gelecek

İyi habere hazır mısınız? Ozon tabakası kaç yılda eski haline gelecek?

#Ozon Tabakası
Savaş bitse de risk devam edecek mi Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

Savaş bitse de risk devam edecek mi? Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

#Serseri Mayın
Ukraynadaki savaşın gizli kahramanları... Putini kendi silahı ile vuruyorlar

Ukrayna'daki savaşın gizli kahramanları... Putin'i kendi silahı ile vuruyorlar!

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

İyi habere hazır mısınız Ozon tabakası kaç yılda eski haline gelecek

İyi habere hazır mısınız? Ozon tabakası kaç yılda eski haline gelecek?

#Ozon Tabakası
Savaş bitse de risk devam edecek mi Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

Savaş bitse de risk devam edecek mi? Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

#Serseri Mayın
Ukraynadaki savaşın gizli kahramanları... Putini kendi silahı ile vuruyorlar

Ukrayna'daki savaşın gizli kahramanları... Putin'i kendi silahı ile vuruyorlar!

#Ukrayna