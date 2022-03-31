Doğalgaz tasarrufu ile 391 ton karbon emisyonu önlenecek

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Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Şirketin özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda tasarladığımız ve ikinci faz çalışmalarına da başladığımız bu proje, doğalgaz tüketiminde önemli bir verimlilik sağlayacak."

SÖKTAŞ CEO’su Muzaffer Kayhan da, şu açıklamada bulundu: “Tasarlanan bu projeyle buhar üretimi için yapılan doğalgaz tüketiminde verimlilik sağlayacağız. Enerji tasarrufunu artırmak üzere hazırladığımız enerji haritasını referans alarak ikinci faz çalışmalarına da başladık.”