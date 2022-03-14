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Çağlayan Çetin’den 2023'te 2 milyon istihdam mesajı

#Ekonomi#Antalya Diplomasi Forumu#Trendyol
Çağlayan Çetin’den 2023te 2 milyon istihdam mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) bugün sonra eriyor. Forumun sponsorlarından Trendyol’un Grup Başkanı Çağlayan Çetin burada yaptığı açıklamada “2023'de 2 milyona yakın bir istihdam etkisi oluşturacağımızı düşünüyoruz” dedi.

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Antalya Diplomasi Forumu sponsorlarından Trendyol’un Grup Başkanı Çağlayan Çetin, “Diplomasi formunu çok başarılı bulduk. Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarını burada buluşturmak ve Ermenistan Dışişleri Bakanı ile yapılan temaslar son derece başarılı oldu. Gündemin bu şekilde yoğun olduğu bir zamanda bu kadar yüksek düzeyde katılım ile bu formun düzenlenmesi Türkiye adına çok iyi oldu. Bizim için de büyük bir fırsat oldu. Bizler için de 2022 ve bundan sonraki uluslararası büyümeleri çok hızlandıracağımız seneler olacak. Böyle bir diplomasi formunda bölgesel ülkeler ile yapacağımız temaslar çok önemliydi. 2 gündür çok sıkı temaslarımız var. D8, Türk Teşkilatı ve Avrupa Odalar Birliği ile çok verimli toplantılar gerçekleştirdik. Yapacağımız yatırımları istişare etme şansımız oldu. Biz inanıyoruz ki diplomasi ile ticaret el ele giden konulardır. Türkiye'nin lider e-ticaret şirketi olarak bu temasları kurmamız gerekiyor. Bu forum bizim için de bir fırsat oldu. Çok verimli oldu. Bizim de sponsor olmamızın önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

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Pandeminin tüm dünyada kötü etkilerinin olduğunun altını çizen Çetin, “Geçen sene biz 2 milyar dolara yakın bir yabancı sermaye getirdik. Bu parayı da olduğu gibi Türk bankalarına getirdik. Yatırımlarımızda kullanıyoruz. Verimli bir süreç geçirdik. Döviz girişlerimizi TL'ye çevirdik. Yatırımlarımızı ülkemizde yapıyoruz. Türkiye'de bulunan köklerimizi güçlendirerek yurt dışında büyümemizi devam ettireceğiz” açıklamasını yaptı.

Bin 500'e yakın yazılım mühendisi çalıştırdıklarını belirten Çetin, 2023'de 2 milyona yakın bir istihdam etkisi oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

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#Ekonomi#Antalya Diplomasi Forumu#Trendyol

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