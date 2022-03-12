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Bizim Toptan’dan yüzde 34 ciro artışı

#Bizim Toptan#Kamuyu Aydınlatma Platformu#KAP
Bizim Toptan’dan yüzde 34 ciro artışı

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Bizim Toptan 2021 yılında cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artırarak 7,2 milyar TL’ye, net karını ise maddi duran varlıklarının yeniden değerlemesindeki değer artışının da etkisiyle 82,2 milyon TL’ye yükseltti.

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Bizim Toptan Genel Müdürü Hüseyin Balcı, şirketin finansal sonuçlarını değerlendirerek şunları söyledi: “Çok kanallı satış modelimiz, geniş müşteri yelpazemiz, dijitalleşme yatırımlarımızın sağladığı avantaj ve güçlü CRM altyapımızla 2021 yılında satış gelirlerimizi, karlılığımızı ve müşteri sayımızı artırmayı başardık. Dijital satış platformumuzu yapay zekâ destekli altyapımızla yenileyerek özellikle ticari müşteriler için özelleştirilebilen, müşterisini tanıyan ve buna göre fırsatlar sunan bir markayız. Şirketimizi önümüzdeki dönemde de kişiselleşmiş bir dijital satış operasyonu olarak konumlandırmayı hedefliyor; yeni yatırımlarımızla bu hedefe kısa sürede ulaşacağımıza inanıyoruz. 2021’i güzel sonuçlarla kapattık. 2022 yılının, dijitalleşmeye devam edeceğimiz ve verimli sonuçlar beklediğimiz daha da güçlü bir yıl olacağına inanıyoruz.”

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Bu arada Seç Market’in Türkiye genelindeki iş ortaklarının sayısı 2021’de artarken, Bizim Toptan’ın satışları içindeki payı da yükselmeye devam etti. 2022 yılının ilk aylarında yeni market açılışlarıyla bin 750’nin üzerinde SEÇ bayisine ulaşıldı.

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#Bizim Toptan#Kamuyu Aydınlatma Platformu#KAP

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