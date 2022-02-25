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Beş yılda iki katı yatırım hedefi

#Sabancı Holding#Kombine#Kâr
Beş yılda iki katı yatırım hedefi

2021 yılında kombine satışlarını yüzde 46 artışla 152 milyar TL seviyesine yükselten Sabancı Holding, yıllık konsolide net kârını da 12 milyar TL’ye taşıdı.

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Son 5 yılda kombine olarak yaklaşık 5 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını ifade eden Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Bizim için önemli olan yeni normale adapte olmak değil; yeni normalin oyun kurucularından biri olmak. Bu yüzden de önümüzdeki 5 yıllık dönemde yolumuza, geçtiğimiz 5 yıla oranla, neredeyse iki kat yatırım planlayarak devam ediyoruz. Tüm bu yatırımlarımızda sürdürülebilirliği pusula kabul ederken, teknolojinin gücüyle Topluluk şirketlerimizin dünyadaki konumlarını da güçlendireceğiz. ‘Yeni ekonomi’ adını verdiğimiz enerji ve iklim teknolojileri, malzeme teknolojileri ve dijital teknolojilerde, küresel ölçekte ses getirecek proje ve uygulamaların öncülüğünü yapacağız” dedi.

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#Sabancı Holding#Kombine#Kâr

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