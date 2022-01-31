Avrupa'nın en büyüğü sıfır atık belgesi aldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Böyle duyurdular: Rusyayı ezecek hamle Putinin saklanacağı yer kalmayacakBöyle duyurdular: Rusya'yı ezecek hamle! 'Putin'in saklanacağı yer kalmayacak'#RUSYA
İkinci el piyasası durma noktasına geldi Otomobil alacaklara uzmanlardan tavsiyeler...İkinci el piyasası durma noktasına geldi! Otomobil alacaklara uzmanlardan tavsiyeler...#Otomobil
4üncü aşıya gerek kalmayacak... Hatırlatma dozu Omicrondan kaç ay koruyacak'4'üncü aşıya gerek kalmayacak...' Hatırlatma dozu Omicron'dan kaç ay koruyacak?#Covid-19
15 bin öğretmen ataması... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar15 bin öğretmen ataması... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar#15 Bin Öğretmen Ataması
Bakan Koca paylaştı... İl il koronavirüs vaka sayıları açıklandıBakan Koca paylaştı... İl il koronavirüs vaka sayıları açıklandı!#Bakan Koca
Dünyada bir ilk olacak Rusyaya kötü haber: Bu kez durum çok farklı...Dünyada bir ilk olacak! Rusya'ya kötü haber: Bu kez durum çok farklı...#Tiktok
Akılalmaz yöntem... Karantinadan böyle kaçıyorlarAkılalmaz yöntem... Karantinadan böyle kaçıyorlar!#Koronavirüs
Minik Asiyeden sevindiren haber Taburcu olduMinik Asiye'den sevindiren haber! Taburcu oldu#Asiye Ateş
Uzun Kovid yaşayanların kâbusu… Her şey lağım ve çürümüş et kokuyorUzun Kovid yaşayanların kâbusu… 'Her şey lağım ve çürümüş et kokuyor' #Uzun Kovid
Yeni Mustafa Kapı vakası Galatasaraydan bedavaya gitti... Kerem derken 4 yıllık imza...Yeni Mustafa Kapı vakası! Galatasaray'dan bedavaya gitti... Kerem derken 4 yıllık imza...#Transfer
Altın bitiyor Peki şimdi ne olacakAltın bitiyor! Peki şimdi ne olacak?#Altın
Eski ABD güzeli ölüme atladı... Son mesajı viral olduEski ABD güzeli ölüme atladı... Son mesajı viral oldu#Cheslie Kryst
Beni evde yok sansın diye ışıkları kapatıyordum'Beni evde yok sansın diye ışıkları kapatıyordum'#Sinan Akçıl
Miamide sürpriz nikah Ünlü mankenin mutlu günü...Miami'de sürpriz nikah! Ünlü mankenin mutlu günü...#Aleyna Tilki
Önce şaka sandı ama... Yıkıldılar Acı haberÖnce şaka sandı ama... Yıkıldılar! Acı haber#Elektrik
HABERLEREkonomi Haberleri

Avrupa'nın en büyüğü sıfır atık belgesi aldı

#Bsh#Sürdürülebilirlik#Sertifika
Avrupanın en büyüğü sıfır atık belgesi aldı

Avrupa'nın en büyük ev aletleri üreticisi BSH, 2030 sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında, Kartal ve Ümraniye lokasyonları için TC. Çevre Bakanlığı’ndan Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı.

Haberin Devamı

Türkiye’de Bosch, Siemens, Gaggenau ve Profilomarkalarıyla üretim yapan BSH Türkiye, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Şirketin Kartal ve Ümraniye lokasyonları, Çevre Bakanlığı’ncayapılan denetimleri başarıyla tamamladı ve Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi’ni aldı. 

Dünyanın daha iyi ve daha temiz bir yer haline gelebilmesi için sürdürülebilirlik odağındaki aksiyonları konusunda daima yenilikçi adımlar atan beyaz eşya sektörünün dev ismi BSH, üç boyutlu olarak geliştirdiği stratejisinde çevre koruma, sosyal sorumluluk ve iş sürekliliğini bu anlayışın temeli haline getiriyor. Kurumsal sorumluluklarını ise Gezegen, İnsan ve Refahın üç boyutunda yerine getiriyor.

Şirketin hedefi ise satın alma ve üretimden elektrikli aletlerin kullanımına, iade, yenilenme, geri dönüştürülme ve yeniden kullanıma dek tüm değer zincirinde kaynak kullanımını, salımları ve enerji tüketimini en alt düzeye indirebilmek.

Haberin Devamı

Bu kapsamda BSH, 2017 yılında kaynakların daha verimli kullanılması, atık miktarlarının azaltılması ve oluşan atığın geri dönüştürülmesi için Sıfır Atık Projesi’ni Kartal ve Ümraniye lokasyonlarında başlattı. BSH ekiplerinin özverili çalışmaları sonucunda depolama, atıkları kaynağında ayrıştırma ve geri dönüşüm için iş ortaklıkları ile Sıfır Atık hedefine ulaşıldı. 2020 verilerine göre şirket bu başarı ile kağıtve kartonda 773 kg, karışık ambalajda 441 kg ve cam ambalajda 99 kg atığın önüne geçmiş oldu.

BSH Türkiye, tüm lokasyonlarında bu hedefe ulaşmak üzere sorumluluk almaya ve sürdürülebilir adımlar atmaya devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bsh#Sürdürülebilirlik#Sertifika

BAKMADAN GEÇME!

Akılalmaz yöntem... Karantinadan böyle kaçıyorlar

Akılalmaz yöntem... Karantinadan böyle kaçıyorlar!

#Koronavirüs
Survivorda kafaları karıştıran aşk trafiği... Ogeday, Nisa, Mert ve Sude arasında neler oluyor

Survivor'da kafaları karıştıran aşk trafiği... Ogeday, Nisa, Mert ve Sude arasında neler oluyor?

#Mert Öcal
Pınar Hanım’ın Atadede çetesi

Pınar Hanım’ın Atadede çetesi

#FETÖ

BAKMADAN GEÇME!

Akılalmaz yöntem... Karantinadan böyle kaçıyorlar

Akılalmaz yöntem... Karantinadan böyle kaçıyorlar!

#Koronavirüs
Survivorda kafaları karıştıran aşk trafiği... Ogeday, Nisa, Mert ve Sude arasında neler oluyor

Survivor'da kafaları karıştıran aşk trafiği... Ogeday, Nisa, Mert ve Sude arasında neler oluyor?

#Mert Öcal
Pınar Hanım’ın Atadede çetesi

Pınar Hanım’ın Atadede çetesi

#FETÖ