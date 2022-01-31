Avrupa'nın en büyüğü sıfır atık belgesi aldı

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Türkiye’de Bosch, Siemens, Gaggenau ve Profilomarkalarıyla üretim yapan BSH Türkiye, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Şirketin Kartal ve Ümraniye lokasyonları, Çevre Bakanlığı’ncayapılan denetimleri başarıyla tamamladı ve Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi’ni aldı.

Dünyanın daha iyi ve daha temiz bir yer haline gelebilmesi için sürdürülebilirlik odağındaki aksiyonları konusunda daima yenilikçi adımlar atan beyaz eşya sektörünün dev ismi BSH, üç boyutlu olarak geliştirdiği stratejisinde çevre koruma, sosyal sorumluluk ve iş sürekliliğini bu anlayışın temeli haline getiriyor. Kurumsal sorumluluklarını ise Gezegen, İnsan ve Refahın üç boyutunda yerine getiriyor.

Şirketin hedefi ise satın alma ve üretimden elektrikli aletlerin kullanımına, iade, yenilenme, geri dönüştürülme ve yeniden kullanıma dek tüm değer zincirinde kaynak kullanımını, salımları ve enerji tüketimini en alt düzeye indirebilmek.

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Bu kapsamda BSH, 2017 yılında kaynakların daha verimli kullanılması, atık miktarlarının azaltılması ve oluşan atığın geri dönüştürülmesi için Sıfır Atık Projesi’ni Kartal ve Ümraniye lokasyonlarında başlattı. BSH ekiplerinin özverili çalışmaları sonucunda depolama, atıkları kaynağında ayrıştırma ve geri dönüşüm için iş ortaklıkları ile Sıfır Atık hedefine ulaşıldı. 2020 verilerine göre şirket bu başarı ile kağıtve kartonda 773 kg, karışık ambalajda 441 kg ve cam ambalajda 99 kg atığın önüne geçmiş oldu.

BSH Türkiye, tüm lokasyonlarında bu hedefe ulaşmak üzere sorumluluk almaya ve sürdürülebilir adımlar atmaya devam ediyor.