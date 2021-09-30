Ar-Ge Merkezi’nde 59 yeni proje hayata geçirdiler

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İnovasyonla teknolojiyi birleştirerek her türlü yağı üretmek için çalışmalar yapan Besler Ar-Ge Merkezi, yerli üretimi mümkün kılarak ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Ar-Ge merkezinin portföyüyle Besler Gıda, margarin kategorisinde Türkiye’ye önemli bir ihracat değeri kazandırıyor. Margarinde 6 kıtada 50’yi aşkın ülkeye ihracat yapan Besler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye margarin ihracatında yüzde 40’lık payıyla liderliğini devam ettiriyor.

2020 yılında Besler Ar-Ge Merkezi’nde, kaynak kullanımını azaltmaya odaklanarak sürdürülebilir üretim hedefleyen 59 proje hayata geçirildi. Besler’in kendi kaynaklarıyla yaptığı çalışmaların yanı sıra, TÜBİTAK-TEYDEB ve Tarım Bakanlığı tarafından destekli, 1’i Avrupa Birliği olmak üzere toplam 7 proje de bulunuyor. Bu projelerden 6’sı başarıyla tamamlandı, 1 projenin ise çalışmaları devam ediyor.

Merkez, EDT kanalında müşterilerine proje bazlı ürünler geliştirirken aynı zamanda sektörün köklü firması Marsa’nın ürün geliştirme süreçlerine de hizmet veriyor.

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Merkez, bünyesindeki uygulama laboratuvarlarıyla çikolatalı ürünler, dolgu kremalar, kaplamalı ve kalıplı ürünler üzerine atölye çalışmaları gibi imkanlar sunuyor, Merkez’de aynı zamanda ustalarla pastacılık-fırıncılık ürünleri üzerine performans çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

Kerevitaş Yağ İş Birimi CEO’su Şükrü Çin, Besler Ar-Ge Merkezi’nin ekonomiye katkısını vurgulayarak, “Yıllardır sektöre katma değerli ürünler sunmak için çalışmalar yapıyoruz. Ülkemiz bölgenin en önemli gıda üretim merkezi konumunda bulunuyor. Yağ ise neredeyse her türlü gıda üretiminin en önemli bileşenlerinden biri ve tüm gıda üretim süreçleri yağa ihtiyaç duyuyor.” diye konuştu.