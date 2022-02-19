Akçansa satış gelirini 2021’de yüzde 46 artırarak 2,9 milyar TL’ye çıkardı

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Genel Müdür M. Zeki Kanadıkırık şirketle ilgili açıklamalarda bulunurken 2021 yılında satış gelirlerini 2,9 milyar TL’ye ulaştırdıklarını söyledi. Kanadıkırık, ayrıca katma değeri yüksek ürünlerde toplam ihracatın 3.7 milyon ton olduğunu vurguladı.

Sektör açısından 2022’nin en belirleyici konu başlıklarının başında temiz ve sürdürülebilir enerjinin geldiğini belirten Kanadıkırık, “Hepimizin odağında enerji kaynaklarının verimli kullanılması yer alıyor. Bu noktada fosil yakıtları ikame eden alternatif yakıtların kullanım oranını önemli ölçüde artırmak, operasyonlarımızdaki enerji verimliliği potansiyelini açığa çıkarmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirmek; iklim değişikliği ile mücadele ve maliyet yönetimi açısından 2022’nin önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor” dedi.

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Kanadıkırık “Tüm sınırların ötesinde sürdürülebilir büyümeyi sağlamak vizyonu doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Açılışı yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nde en az 100 yıl bakım gerektirmeyecek 1803 Beton ürünümüzü kullandık. Bununla beraber Smart Beton ürünümüz ile 1803 Beton’un içine yerleştirdiğimiz akıllı sensörler aracılığıyla köprünün inşaat aşamasında beton dayanımını anlık takip ettik” dedi.



Ayrıca şirketten yapılan açıklamaya göre de, yıllık gelirin yüzde 60’ını yurt içi satışlar oluştururken, yurt dışı satışlar da yıllık bazda yüzde 30 artarak 1,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirketin FAVÖK’ü 2021 yılında yüzde 25 artarak 405,3 milyon TL oldu.