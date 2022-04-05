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Akçansa, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde

#Sürdürülebilirlik#Akçansa#Teknoloji
Akçansa, BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde

Akçansa, Borsa İstanbul’un (BIST) Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil oldu.

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Şirket, 1 Nisan 2022 itibarıyla kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin paylarının yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil oldu. 

Sürdürülebilirlik yaklaşımı ve uygulamalarını, ekosistemine de yayarak sektörün dönüşümüne destek olmayı amaçlayan şirket, daha yaşanabilir bir dünya için hayata geçirdiği faaliyetlerindeki başarılı performansı ve kurumsal yönetim uygulamaları ile gönüllü olarak katıldığı değerlendirme sürecinin neticesinde endeks kriterlerini yerine getirerek listede yerini aldı. 

Akçansa Genel Müdürü M. Zeki Kanadıkırık, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Sürdürülebilirliği finansal boyutunun ötesinde çevresel, sosyal ve yönetim boyutları ile de tüm faaliyetlerimizin merkezinde tutuyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimizin merkezinde yer alan inovasyon ve dijital dönüşüm faaliyetlerimizle çevresel ayak izimizi azaltmaya odaklanıyoruz. Türkiye’de Beton Sürdürülebilirlik Konseyi tarafından verilen ‘Kaynakların Sorumlu Kullanımı Belgesi’ni alan ilk çimento şirketiyiz. Büyükçekmece ve Çanakkale fabrikalarımız ile Gebze ve Kemerburgaz Hazır Beton Tesislerimiz şu anda altın seviye belgelere sahipler. Öte yandan toplumsal yatırımlarımızla sosyal kalkınmaya destek oluyor, işimizi yaparken daima ‘önce insan’ diyoruz.” dedi.

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#Sürdürülebilirlik#Akçansa#Teknoloji

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