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2021 yılında cirosunu yüzde 35 artırdı, 5,7 milyar TL’ye ulaştı

#Penta#Teknoloji#Ekonomi
2021 yılında cirosunu yüzde 35 artırdı, 5,7 milyar TL’ye ulaştı

Penta Teknoloji’nin 2021 yılı konsolide cirosu geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35 artarak 5,7 milyar TL’ye ulaştı.

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Bilgisayar, yazılım, baskı çözümleri, sunucu, veri depolama ve ağ ürünleri alanında faaliyet gösteren Penta Teknoloji, 2021 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı.

Penta Teknoloji’nin 2021 yılında konsolide cirosu, geçen yıla kıyasla yüzde 35 artışla 5,7 milyar TL oldu. Aynı dönemde brüt kârını 405 milyon TL’ye yükselten Penta Teknoloji’nin FAVÖK’ü 306 milyon TL, FAVÖK marjı ise yüzde 5,4 olarak gerçekleşti.

2021 yılı Mayıs ayında halka arzı tamamlanan Penta Teknoloji 2021 yılını 967 milyon TL özkaynak ile kapattı.

 2021 yılı finansal sonuçları değerlendiren Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal şunları söyledi: “2021 yılı başında 211 milyon TL olan özkaynaklarımızı halka arz ve 2021 gelirleriyle yıl sonunda 967 milyon TL’ye ulaştırarak finansal yapımızı güçlendirdik. Tüm paydaşlarımıza değer katmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

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#Penta#Teknoloji#Ekonomi

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