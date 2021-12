'Sürdürülebilir büyümeyi ihracat ve üretimle başaracağız'

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gönderdiği yazılı metinde şu ifadeleri kullandı: “Salgın özellikle küresel sistemin çeperindeki ülkelerde çok ciddi insani krizlerin yaşanmasına sebep olmuştur. Türkiye olarak, bu anlayışla uzun bir süredir ‘dünya beşten büyüktür’ diyerek küresel sistemdeki adalet ve reform talebine dikkat çekiyoruz. Sadece eleştirmekle kalmıyor, ‘daha adil bir dünya mümkün’ inancıyla sorunlara yönelik çözüm önerilerimizi de ortaya koyuyoruz. Son dönemde ekonomide verdiğimiz mücadeleyi de bunun tamamlayıcı bir parçası olarak görüyoruz. Faize dayalı anlayış yerine yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temelli yeni bir ekonomi modeliyle kalkınmayı, refahı, gelir adaletini ve sürdürülebilir büyümeyi daha iyi hayata geçireceğimize inanıyoruz.”

UİP Kurucusu Cengiz Özgencil de zirvenin açılış konuşmasında Türkiye’ye gelen yabancı yatırımların sürdürülebilir olması gerektiğini vurguladı. Özgencil şöyle devam etti: “Uluslararası İş Birliği Platformu olarak Türkiye markasına bir nebze olsun katkıda bulunabildiysek ne mutlu bize. Bu yıl ana temamız ‘Daha İyi Bir Dünya İçin Çalışmak.’ Bu başlığı biraz daha açmak gerekir ise; enerjide, uluslararası ticarette, sağlıkta, teknolojide, sanatta ve insan olgusunun varlığını sürdürdüğü her alanda. Gelecek nesiller için kolektif aklın ön planda olduğu bir anlayış eşliğinde her bir dünya vatandaşının üzerine büyük görevler düşüyor. Koronavirüs salgını yaşam biçiminizi bir hayli değiştirdi. Küresel ticarette kurallar yeniden yazılıyor. Sağlık endüstrisi insanlığın hayatta kalması için hemen her gün yeni araştırmalar yapıyor. Devletler vatandaşlarının refah seviyesini korumak ya da artırmak için kaynak arayışında. Özetle karar vericiler daha iyi bir dünya için çözüm arayışında.”