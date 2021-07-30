Sürat Kargo için 335 milyon TL teklif

325 milyon lira muhammen bedel belirlenen şirketin ihale şartnamesini 16 firma aldı. Anılan firmalardan 11’i ‘bilgi odası’ sürecine dahil oldu. Son teklif verme saatine gelindiğinde ise 4 firma başvuruda bulundu. Söz konusu firmalardan biri, teminat mektubunu belirlenen sürede sunmayınca, ihale dışı kaldı.



Teklif veren 3 firmanın zarfları açıldı. Zarflar açıldığında, firmalardan ilkinin 230 milyon, ikincisinin 325 milyon 575 bin TL, üçüncüsünün ise 327 milyon 500 bin TL teklif verdiği görüldü. Kapalı zarf aşamasından sonra en yüksek teklif olan 327 milyon 500 bin TL üzerinden açık artırma aşamasına geçildi. Yapılan açık arttırımlar sonrası bir firma 335 milyon 500 bin TL’lik teklif verdi. Anılan teklif, belirlenen bedelin 10 milyon TL üstüne denk geliyor.

SON ONAY KURUL’UN

İhale sürecine ilişkin TMSF’den yapılan yazılı açıklamada “Açık artırmada verilen en yüksek teklif olan 335 milyon 500 bin TL, 325 milyon TL’lik muhammen bedelin üstünde olduğundan fon kurulu kararıyla, ihale şve ilgili mevzuat uyarınca gerekli izinlerin temini amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rekabet Kurumu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir. Anılan bakanlık ve kurumlardan gerekli izin ve onayların alınması akabinde ihale fon kurulunun nihai onayına sunulacaktır” denildi.

700’Ü AŞKIN ŞUBESİ BULUNUYOR

TEKNİK olarak satış ihalesinin ilk aşaması tamamlanan Sürat Kargo, sektörün önemli oyuncularından biri konumunda. 2003 yılında kurulan şirketin Türkiye genelinde 700’ü aşkın şubesi bulunuyor. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilişkisi olduğu gerekçesi ile kayyum ataması yapılan Kaynak Holding şirketi Sürat Kargo, 6 yıldır TMSF denetiminde faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye’de e-ticaret alanındaki büyüme ivmesi, kargo taşımacılığına olan ilgiyi de her geçen gün artırıyor.

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