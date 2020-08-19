Süper yat akını

Koronavirüs hayatımızda birçok değişikliğe neden oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla birlikte hayatın her alanında yaşanan değişimler tatil tercihlerine de yansıdı. Karada tatil yapacaklar, kamp ve karavan tercih ederken özellikle deniz tatili için tekneler aranan unsur olmaya başladı. Dünyaca ünlü iş adamları da her yıl olduğu gibi mega yatları ile bu dönemde tatil programlarını yapıyorlar. Gözde ülkeler arasında yer alan İtalya, İspanya ve Fransa gibi yatların uğrak merkezeleri olan ünlü Akdeniz ülkelerinde koronavirüs etkilerinin çok ciddi olması ve sonrası dönemde önlemlerin sert şekilde alınması ile ilgi bu ülkelerden çok Türkiye, Hırvatistan ve Yunanistan’a kaymış durumda.

TÜRKİYE BİRİNCİ SIRADA

Önceki yıllarda da turizm konusunda ön saflarda yer alan ülkeler arasında Türkiye pandemi sürecindeki başarılı grafiği sayesinde mega yatların birinci tercihi konumunda bulunuyor. Avrupa ülkeleri bu dönemde koronavirüste ikinci dalga korkusuyla sert kısıtlamalar uyguluyorken, ultra zenginler geleneksel demirleme noktalarından bazılarını terk ediyor. Bloomberg tarafından derlenen izleme verilerine göre, bu dönemde en az 63 mega yat Türkiye açıklarında seyrediyor. Bu rakam 2017’den bu yana Türkiye sahillerindeki en yüksek rakam.

3 MİLYON TL’LİK YAKIT

Önceki gün Bodrum’a gelen ve daha sonra Bodrum Cruise Limanı iskelesine demirleyen Cayman Adaları bayraklı 140 metre uzunluğundaki lüks yat Scheherazade için 15 tanker yakıt getirildi. İzmir Aliağa’dan bir firma tarafından temin edilen yakıtın miktarı 460 bin litre. Akaryakıt firması yetkilileri yaptıkları açıklamada, yakıtın 3 milyon TL değerinde olduğunu vurguladı.Yakıtın yanı sıra gıda maddeleri de taşınan yata 3 bin litre motor yağı da eklendiği belirtildi.

DÜNYACA ÜNLÜ ZENGİNLER TÜRKİYE’DE

Bu dönemde kapıların açılması ile birlikte karadan Rus turist akınına uğrayan Türkiye, denizden de milyarderlerin ziyaretine sahne oluyor. 140 metrelik uzunluğu ile ihtişamlı Scheherazade (Şehrazad) geçtiğimiz hafta sonu Türkiye sularına giriş yaptı. 100 metre uzunluğundaki Rus milyarder Andrey Skoch’un sahip olduğu Madame Gu ve Rus milyarder iş adamı Leonid Mikhelson’un Pacific isimli teknesi de Türkiye sularına demirledi. Geçtiğimiz yıllarda bir diğer Rus milyarder, şu anda Eclipse isimli yatı ile Hırvatistan sahillerinde olan Roman Abramoviç de lüks yatı ile Türkiye’de tatil yapmış, Marmaris koylarında demirlemişti. Akdeniz’in diğer tarafında, İspanya’daki süper yat sayısında geçen aydan bu yana düşüş yaşanıyor. Mega yatların 26’sı İspanya kıyılarını terk ederek son zamanların en büyük düşüşünü yarattı. Dünyanın en büyük yatı, Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Şeyh Halife Bin Zayed Al Nahyan’a ait 180 metrelik Azzam, bir İspanyol tersanesinde yapılan yenilemeyi tamamladıktan sonra ağustos ayı başlarında demir aldı.