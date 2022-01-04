Süper Kupa finaline her şey dahil uçuruyor

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Futbolseverler için özel olarak hazırlanan paketin, maç biletleriyle birlikte Qatar Airways gidiş-geliş uçak biletlerini ve 2-4 gecelik otel konaklamasını kapsadığı bildirildi. Şirketten yapılan açıklamada; futbolseverlerin tercih ettikleri seyahat tarihleri, otel ve uçuş kombinasyonları ve birinci kategori premium maç biletlerinin kişi başı 720 dolardan satışa sunulduğu aktarıldı. Ayrıca, her şey dahil seyahat paketiyle ilgili detayların Qatar Airways Holidays’ın internet sitesinde yar aldığı vurgulandı.

KİLOMETRE TAŞI

Konuyla ilgili bilgiler veren Katar Havayolları Grup CEO’su Sayın Akbar Al Baker, “Farklı geçmişlere sahip insanları bir araya getiren büyük spor etkinliklerinde yer almak bize büyük keyif veriyor. 2021 Turkcell Süper Kupa maçı, Katar’ın 2022 kasım ayında başlaması planlanan dünyanın en büyük futbol etkinliği olan 2022 yılında gerçekleşecek FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu göstermemiz için yeni bir kilometre taşı olacak. Tüm dünyadan futbolseverleri bu özel maçın keyfini çıkarmaları ve Katar’ın sunduğu en iyi deneyimleri yaşamaları için ülkemizde ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Qatar Airways Holidays’in futbolseverlere özel seyahat paketleri, müşterilere birinci kategori premium maç biletleri, Qatar Airways ile gidiş-geliş uçak biletleri ve otel konaklama dahil kusursuz bir yolculuk sunacak” dedi.

40 BİN KAPASİTELİ MEGA STADYUM

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40 bin seyirci kapasiteli Ahmed Bin Ali Stadyumu, gelecek yıl düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası maçlarında son 16 turuna kadar yedi maça ev sahipliği yapacak. Mekân 2021 Şubat ayında Bayern Münih’in Al Ahly’i mağlup ettiği yarı final galibiyeti dahil olmak üzere FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yaptı. Bu etkinliği Cezayir, Fas, Umman ve Tunus’un katıldığı FIFA Arap Kupası grup maçları izledi.