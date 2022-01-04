Süper Kupa finaline her şey dahil uçuruyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Omicronun şifreleri Dikkat çeken toplumsal bağışıklık açıklamasıOmicron'un şifreleri! Dikkat çeken 'toplumsal bağışıklık' açıklaması#Omikron
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası açıkladı Memur ve emeklilerin zam oranı değiştiCumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası açıkladı! Memur ve emeklilerin zam oranı değişti#Memur
Galatasarayda bir dönemi sona erdirecek teklif Kulisler çalkalanıyor...Galatasaray'da bir dönemi sona erdirecek teklif! Kulisler çalkalanıyor...#Galatasaray
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Memur ve emekliye ek zam müjdesiCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Memur ve emekliye ek zam müjdesi#Memur
20 Aralık’takine benzer bir hamleye ihtiyaç var20 Aralık’takine benzer bir hamleye ihtiyaç var#20 Aralık
Racon masasında neler oldu Susurluk hükümlüsü kendi silahıyla...'Racon masası'nda neler oldu? Susurluk hükümlüsü kendi silahıyla...#Ziya Bandırmalıoğlu
Benden belge geldi, sıra Kılıçdaroğlu’ndaBenden belge geldi, sıra Kılıçdaroğlu’nda#Kılıçdaroğlu
Yeni tehlike FLURONAYeni tehlike FLURONA#Omicron
Dünya gözüyle İstanbul...Dünya gözüyle İstanbul...#Kültür Ve Turizm Bakanlığı
Mesut Özilin satın alma talebine yeşil ışıkMesut Özil'in satın alma talebine yeşil ışık!#Mesut Özil
Uzlaştırmacılar 100 kişiden 84ünü el sıkıştırdı Nasıl uygulanıyorUzlaştırmacılar 100 kişiden 84'ünü el sıkıştırdı! Nasıl uygulanıyor?#Adalet Bakanlığı
Su büyüdü Bu nasıl bir boy uzaması maşallahSu büyüdü! 'Bu nasıl bir boy uzaması maşallah'#Pınar Altuğ
Hollandada iki Türk BakanHollanda'da iki Türk Bakan#Dilan Yeşilgöz Zegerius
Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı Karımdan özür dilerim'Yasak aşk' iddiası ortalığı karıştırdı! 'Karımdan özür dilerim'#Deha Bilimlier
Ses getirecek itiraf: İhaneti kendim yakaladımSes getirecek itiraf: İhaneti kendim yakaladım#Kemal Gülman
HABERLEREkonomi Haberleri

Süper Kupa finaline her şey dahil uçuruyor

#Süper Kupa Finali#Katar#Qatar Airways
Süper Kupa finaline her şey dahil uçuruyor

Beşiktaş ve Antalyaspor’un karşı karşıya geleceği Süper Kupa finali 5 Ocak 2022’de Katar’daki Ahmed Bin Ali Stadyumu’nda gerçekleşecek. 2022 FIFA Dünya Kupası kapsamındaki maçlara da ev sahipliği yapacak bu stadyumda düzenlenecek Süper Kupa finali için Qatar Airways Holidays, her şey dahil özel bir tur paketi hazırladığını açıkladı.

Haberin Devamı

Futbolseverler için özel olarak hazırlanan paketin, maç biletleriyle birlikte Qatar Airways gidiş-geliş uçak biletlerini ve 2-4 gecelik otel konaklamasını kapsadığı bildirildi. Şirketten yapılan açıklamada; futbolseverlerin tercih ettikleri seyahat tarihleri, otel ve uçuş kombinasyonları ve birinci kategori premium maç biletlerinin kişi başı 720 dolardan satışa sunulduğu aktarıldı. Ayrıca, her şey dahil seyahat paketiyle ilgili detayların Qatar Airways Holidays’ın internet sitesinde yar aldığı vurgulandı.

KİLOMETRE TAŞI

Konuyla ilgili bilgiler veren Katar Havayolları Grup CEO’su Sayın Akbar Al Baker, “Farklı geçmişlere sahip insanları bir araya getiren büyük spor etkinliklerinde yer almak bize büyük keyif veriyor. 2021 Turkcell Süper Kupa maçı, Katar’ın 2022 kasım ayında başlaması planlanan dünyanın en büyük futbol etkinliği olan 2022 yılında gerçekleşecek FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu göstermemiz için yeni bir kilometre taşı olacak. Tüm dünyadan futbolseverleri bu özel maçın keyfini çıkarmaları ve Katar’ın sunduğu en iyi deneyimleri yaşamaları için ülkemizde ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Qatar Airways Holidays’in futbolseverlere özel seyahat paketleri, müşterilere birinci kategori premium maç biletleri, Qatar Airways ile gidiş-geliş uçak biletleri ve otel konaklama dahil kusursuz bir yolculuk sunacak” dedi.

40 BİN KAPASİTELİ MEGA STADYUM

Haberin Devamı

40 bin seyirci kapasiteli Ahmed Bin Ali Stadyumu, gelecek yıl düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası maçlarında son 16 turuna kadar yedi maça ev sahipliği yapacak. Mekân 2021 Şubat ayında Bayern Münih’in Al Ahly’i mağlup ettiği yarı final galibiyeti dahil olmak üzere FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yaptı. Bu etkinliği Cezayir, Fas, Umman ve Tunus’un katıldığı FIFA Arap Kupası grup maçları izledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Kupa Finali#Katar#Qatar Airways

BAKMADAN GEÇME!

Rejimi değiştirdi soyadını değiştiremedi

Rejimi değiştirdi soyadını değiştiremedi!

#Şemşi Paşa
Tanıtım çalışmaları hızlı başladı Dünya gözüyle İstanbul

Tanıtım çalışmaları hızlı başladı! Dünya gözüyle İstanbul

#Kültür Ve Turizm Bakanlığı
Son dakika... Kripto paralarda neler oluyor Lider para birimleri durgun seyrediyor

Son dakika... Kripto paralarda neler oluyor? Lider para birimleri durgun seyrediyor

#Bitcoin

BAKMADAN GEÇME!

Rejimi değiştirdi soyadını değiştiremedi

Rejimi değiştirdi soyadını değiştiremedi!

#Şemşi Paşa
Tanıtım çalışmaları hızlı başladı Dünya gözüyle İstanbul

Tanıtım çalışmaları hızlı başladı! Dünya gözüyle İstanbul

#Kültür Ve Turizm Bakanlığı
Son dakika... Kripto paralarda neler oluyor Lider para birimleri durgun seyrediyor

Son dakika... Kripto paralarda neler oluyor? Lider para birimleri durgun seyrediyor

#Bitcoin