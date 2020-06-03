‘Süper kredide’ seçenek çok

Kamu bankalarının başlattığı 4 yeni finansman paketinden konut kredileri için başvurular dün başladı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın internet sitelerinden kredilere ilişkin bilgilendirme yapıldı. Konut kredisinden her bir müşteri bir kez yararlanabilecek. Sıfır veya ikinci el konut alımı finansmanına yönelik olarak 12 aya kadar ödemesiz dönemli ‘Avantajlı Konut Kredisi’ paketinden yararlanılabilecek. Paket kapsamında; yeni (sıfır) ve ikinci el konutlar için İstanbul, Ankara ve İzmir’de azami 750 bin liraya kadar; diğer şehirlerde azami 500 bin liraya kadar kredi kullanılabilecek. Müşterilerin tercihlerine göre ödemesiz dönem vadesi daha kısa tutulabilecek.

6 AY ÖDEMESİZ OLURSA

300 bin liralık bir konut kredisi 180 ay vadeli çekilmek istendiğinde konut eğer sıfırsa 6 ay ödemesiz kredide aylık taksit 2 bin 930 lira olacak. Toplam geri ödeme 509 bin 807 lira olacak. Konut ikinci el ise 6 ay ödemesiz kredi çekilirse aylık taksit 3 bin 148 liraya denk gelecek. Toplam geri ödeme miktarı da 547 bin 774 liraya ulaşacak. Sıfır konutta faiz yüzde 0.64, ikinci elde ise yüzde 0.74. 6 ay geri ödemesiz olduğunda taksit ödemesi 174 ay yapılacak. Sıfır veya ikinci el konutta 12 aya kadar ödemesiz kredi çekilebilecek. 180 ay vadeli 300 bin liralık konut kredisi eğer 12 ay ödemesiz çekilmek istenirse sıfır konutta taksit 3 bin 57 liraya denk gelecek. İkinci el konut için 12 ay geri ödemesiz kredi çekilirse de aylık taksit 3 bin 284 lira taksit ödenecek. Sıfır konutta geri ödeme toplam tutarı 513 bin 551 lire olacak. İkinci el konutta ise toplam geri ödeme 551 bin 775’e ulaşacak. Sıfır konutta 6 ay geri ödemesiz seçeneğinde aylık taksit 127 lira daha az, toplam geri ödeme de 3 bin 744 lira daha az oluyor. İkinci el konutta ise 6 ay geri ödemesiz kredi seçeneğinde aylık taksit 12 ay ödemesiz seçeneğine göre 136 lira daha az oluyor. Toplam geri ödeme de 4 bin lira azalıyor.

YAPILANDIRMA YOK

Daha önce konut kredisi almış kişilerin bu yeni kredi paketinde verilen faizle yeniden yapılandırmanın söz konusu olmadığı belirtildi.

CEP TELEFONU VE BİLGİSAYAR ALINAMAYACAK

Koronavirüs sürecinden normalleşme sürecine geçiş doğrultusunda sosyal hayatın canlanması Sosyal Hayatı Destek Katkı Paylı Faturalı Kredi Paketi ve Faturalı Kredi Paketi sunuldu. Bu kredilerin başvurusu 5 Haziran tarihinde başlayacak. Ziraat Bankası’nın internet sitesine göre kredi anlaşması bulunmayan firmalardan yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla; azami 6 ayı ödemesiz olmak üzere azami 60 ay vade ile kredi kullanılabilecek. Bu kredi paketinde cep telefonu, bilgisayar ve tablet alımları krediye konu edilemeyecek.

KAMU KATILIM BANKALARI DA YENİ KREDİ PAKETİNE DAHİL OLDU

ALBAYRAK: BİRLİKTE BAŞARIYORUZ

Kamu bankalarının açıkladığı 4 yeni kredi paketine kamu katılım finans kuruluşları da dahil oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter’dan, kamu katılım finans kuruluşlarının, yeni tip koronavirüs salgınına karşı normalleşme sürecinde hayatın canlanması adına 4 yeni finansman paketini hayata geçirdiklerini belirterek, “Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun. Hep söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

KAMU BANKALARIYLA AYNI

Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da kamu bankalarının pazartesi günü açıkladığı paketle aynı özellikleri taşıyan paketleri devreyi alıyor. ‘Konut Finansmanı’ paketi kapsamında, birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük finansman oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vadeyle finansman imkanı sunulacak. İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 3 büyük ilde finansmana konu olacak konutlar için 750 bin lira, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin liraya kadar finansman kullandırılabilecek. Finansman kullanımında yüzde 10’dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak. Konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0.64 finansman oranıyla finansman imkanı sunulacak. İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.74 finansman oranıyla finansman imkanı sunulacak.

Bu arada Bakan Albayrak, akşam saatlerinde Tweet atarak, “Kamu bankaları ve kamu katılım finans kuruluşları, söz konusu finansal imkanları ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak yansıtan firmalarla çalışmayacaklarını duyurdu. Bu önemli konuda göstermiş oldukları hassasiyet için söz konusu kurumlarımızı ve yöneticilerini kutluyorum. Vatandaşlarımızı da bu vesile ile fırsatçılara karşı uyanık olmaya davet ediyorum” dedi.

KAMU BANKALARINDAN UYARI! ZAM YAPANA KIRMIZI KART



Önceki gün 4’lü kredi paketini devreye alan kamu bankaları Vakıf Bank, Halkbank ve Ziraat Bankası ortak bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Kredi kullandırım sürecinde, açıklanan kredi paketlerinin kapsamına ve amacına uygun olarak faaliyet gösteren firmalarla çalışılacak olup, sunulan uygun finansman imkanını, ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firma olması durumunda ilgili firmalar kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacaktır. 27 Mayıs’tan itibaren fiyat artışı yapmış olan firmaların da ürün ve hizmet fiyatlarını artış öncesi seviyeye çekmeleri koşuluyla kampanyalara katılması ve bankalarımızla çalışmaları mümkün olabilecektir” denildi. Koronavirüsten ekonomik ve ticari şartları etkilenen hanehalkı ile üreticilere/firmalara destek olmak için yeni ürün kredi paketleri oluşturulduğu hatırlatılan açıklama şöyle devam etti: “Kredi paketlerimizle, yerli üretim yapan firmalarımıza destek olunması ve firmalar ile yapılacak anlaşmalar kapsamında müşterilerimizin ilgili sektörlerden alacağı ürün/hizmetleri uygun şartlarda finanse edebilmesi amaçlanmıştır.” TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, tweet atarak, “Firmalardan ricam, bu süreçte fiyat artışları yerine sürümden kazanmaya odaklansınlar. Hem üretici hem tüketici kazansın” dedi.