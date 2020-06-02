Süper kredi paketi

Sıfır konutta 12 ay ödemesiz 15 yıl yüzde 0.64 faizle kredi verilebilecek. Pakette taşıt, tatil ve yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek için de kredi paketleri yer aldı. Konut kredisi için bugünden itibaren (2 Haziran), taşıt ve sosyal hayat kredileri için 5 Haziran tarihinden itibaren başvuru yapılabilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, “Normalleşme döneminde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını geniş bir yelpazede karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

1) 180 AY VADELİ KONUT KREDİSİ PAKETİ



Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklama ile yeni kredi paketi açıklandı. Sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkânı sunulacak. Açıklamaya göre kredi imkânlarından geniş kesimlerin yararlanabilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi sınırlandırıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de krediye konu konutlar için 750 bin lira, diğer şehirlerde en fazla 500 bin liraya kadar kredi kullanılabilecek.

12 AY ÖDEMESİZ DÖNEM

Kredi kullanımında yüzde 10’dan başlayan, düşük peşinat oranı uygulanacak. Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0.64 faiz oranı ile finansman imkânı sunulacak. 100 bin lira kredi çekilmesi halinde 12 ayı geri ödemesiz 180 ay vadeli kredide aylık taksit bin 19 lira olacak. Geri ödeme 168 ay yapılacak. Toplam geri ödeme ise 171 bin 184 lira olacak.

AYLIK 937 TL ÖDEME

Eğer 12 ay ödemesiz dönem olmazsa aylık taksit ve toplam geri ödeme daha düşecek. 100 bin lira kredi çekildiğinde, eşit taksitle ödeme yapılırsa aylık 937 lira taksit ödenecek ve toplam geri ödeme 168 bin 709 lira olacak. İkinci el konutlarda azami 12 ay ödemesiz dönemli 15 yıl vadeli kredide aylık faiz yüzde 0.74 olacak. 100 bin liralık 12 ay geri ödemesiz 180 ay vadeli konut kredisinde aylık taksit bin 95 lira toplam geri ödeme 183 bin 925 lira olacak. Eğer 12 ay geri ödeme kullanılmazsa aylık taksit bin 7 lira toplam geri ödeme de 181 bin 285 lira olacak. 2) SIFIR VE İKİNCİ EL İÇİN TAŞIT KREDİLERİ Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0.49-0.69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkânı sunulacak. İkinci el binek araç veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0.82 faiz oranı ile taşıt kredisi verilecek. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin lira olacak. Kredi tutarı kasko değeri üzerinden öz kaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek. 50 bin liralık 6 ay geri ödemesiz 60 ay vadeli binek otomobil kredisi için aylık bin 253 lira taksit ödemesi yapılacak. 3) SOSYAL HAYATI DESTEK PAKETİ Bireysel müşterilerin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak. Asgari 3 bin lira, azami 30 bin lira kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0.55 faiz oranı ile finansman imkânı sunulacak. Anlaşma yapılan firmalar, bankaların web sitesinde yayımlanacak. Firma katkı paylı tüketici kredisi olarak nitelendirilen bu kredide 10 bin lira 6 ay geri ödemesiz 12 ay vadeli kredi aylık bin 771 lira taksitle geri ödenebilecek. Toplam geri ödeme tutarı 10 bin 628 lira olacak. 10 bin lira 6 ayı geri ödemesiz 60 ay vadeli alındığında aylık 228 lira taksitle geri ödenebilecek. Toplam geri ödeme 12 bin 316 lira olacak.

FATURALI TÜKETİCİ KREDİSİ

Sosyal destek paketinin ikinci ayağı ‘Faturalı Tüketici Kredisi’ olacak. Bireysel müşterilerin, anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla asgari 3 bin lira, azami 30 bin lira kredi tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade ile aylık yüzde 0.82 faiz oranı ile finansman imkânı sunulacak. Bu kapsamda kullandırılan tüm krediler, satıcı adına bankalarda açılacak hesaba ödenecek. Faturalı tüketici kredisinde 10 bin liralık kredi 6 ay geri ödemesiz 12 ay vadeli alındığında aylık taksit bin 823 lira olurken, toplam geri ödeme de 10 bin 938 lira olacak. 4) TATİLİ İÇİN 6 AY ÖDEMESİZ DÖNEMLİ KREDİ Tatil yapmak isteyen ve ilgili banka aracılığıyla maaş alan emekli ve çalışan müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra turizm sektörünü desteklemek amacıyla kamu bankalarıyla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilere 10 bin liraya kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkânı sunulacak.

İKİ TAKSİT FİRMA VE BANKADAN

Söz konusu kredinin 1. ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek, müşterilerin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacak. Bu kapsamda müşterilerin kullanacağı kredinin faizi aylık yüzde 0.67’ye denk gelecek. Uygulamaya dahil olacak firmalar, bankaların web sitesinde yayımlanacak. 10 bin liralık bir kredide 6 ayı geri ödemesiz 36 ay vadeli bir kredi için aylık 421 lira taksit ödemesi yapılacak. Toplam geri ödeme 11 bin 789 lira olacak. Birinci taksit seyahat acentesi, ikinci taksit banka tarafından ödenecek. Müşterinin ödeyeceği taksit sayısı 28 olacak.

KREDİ KARTINA 15 TAKSİT

Seyahat acenteleri ile yapılacak anlaşmalarla vatandaşlara tatil paketleri, kredi kartlarıyla 3 ay ödemesiz, devamında 15 taksitle ödeme ile toplam 18 ay peşin fiyatına, faizsiz satın alabilmeleri imkânı sağlanacak. Üye iş yeri kampanya anlaşması yapılan firmalar, bankaların web sitesinde yayımlanacak. Tatil destek kredi paketine başvuru tarihi ve kanalı ise bu hafta içerisinde açıklanacak.

Kamu bankaları tarafından ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ tedbirleri kapsamında uygulamaya alınan ‘Bireysel Temel İhtiyaç Destek’ kredisinden 7 milyon vatandaşa 40 milyar liraya yakın finansman imkânı kullandırıldığı belirtildi. Söz konusu kredi paketi ile son 2 ayda rekor seviyede bireysel kredi kullandırımı yapıldı. Bireysel Temel İhtiyaç Destek kredisi başvuruları sona erdi.

‘GEÇEN YILI YAKALAYABİLİRİZ’

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “2020 başında Türkiye’de 600 bin otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşeceği öngörümüz vardı. Sene sonunda 450-500 bin adetler arasında bir pazar büyüklüğü bekliyoruz. Fabrikaların üretime sınırlı kapasite ile başlaması nedeniyle önümüzdeki aylarda araç almak isteyenler istedikleri araçları bulamayabilir. Desteklerle pazarda talep artışı olacak. Bu süreç en azından geçen yılki satış adetlerine ulaşmamızın önünü açacak” dedi. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu ise, “Otomotiv tarihinde ikinci eli destekleyen böyle bir faiz kampanyası görmedik” dedi.

TARİHİN EN DÜŞÜK FAİZİ

Kamu bankalarının başlattığı konut kredisi kampanyası gayrimenkul sektöründe sevinçle karşılandı. Çünkü, Türkiye tarihinin en düşük konut kredi faiz oranları, yüzde 0.64 ile kamu bankaları tarafından vatandaşlara sunulacak. Bundan önce Mayıs 2013’te konut kredi faiz oranları en düşük aylık yüzde 0.69’a kadar inmişti. Sunulan imkânları ‘asrın fırsatı’ olarak tanımlayan İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, “Devletin önderliğinde başlayan normalleşme sürecinde böyle bir can suyu, tüm sektörleri tetikleyecek. Bugüne kadar bir yıl ödemesiz bu kadar uzun vade ve uygun faiz oranı olmadı, olması da zor. Vatandaş bu fırsatı iyi değerlendirmeli” dedi. Kampanya ile sektörün hareketleneceğini, projelerin ve istihdamın artacağını belirten Durbakayım, “Yılın bitmesine 7 ay var. İlk 5 aydaki kayıp kolayca telafi edililir. Kamu bankaları vasıtasıyla devletin yaktığı kıvılcımı, aleve dönüştürmek için özel bankalar ve firmaların da destek vereceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

1 MİLYON AŞILIR

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, “Hem tüketiciye kazançlı bir fırsat sunuluyor hem de ekonomiyi canlandıracak etkili bir hamle başlatılıyor. Bu, bekleyen konut talebini hareketlendirebilir ve yıl sonunda yine 1 milyonun üzerinde satış ile Avrupa lideri olabiliriz” diye konuştu. DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz ise “Teşvikle aylık konut satışlarının tekrar 100 bin adetin üstüne çıkması mümkün” dedi.