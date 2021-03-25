Super Coin nedir?
Super Coin, SuperFarm tarafından çok zincirli bir DeFi ve NFT altyapı ortamı sağlayan projedir. Proje, bir NFT Pazaryeri, geliştirilmiş NFT oluşturma araçları, NFT çiftçiliği ve oyun içeren bir platform oluşturmaya odaklanmıştır. Peki, Super Coin nedir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
SUPER Coin, SuperFarm'ın yerel yardımcı program belirtecidir ve aşağıdaki işlevler için kullanılır:
Yönetim: SUPER token sahipleri ağ yönetişim kararlarını oylayacak.
Ücretler ve Satın Alma İşlemleri: SUPER, platformun temel özelliklerine erişim için gereklidir.
Staking Ödülleri: Stake Yapanlar platform ücretleriyle birlikte ödüller alacak.
NFT Farming: SUPER, platformun ortak çiftliklerinde özel NFT ödülleri kazanmak için stake edilebilir.
SuperFarm platformu aşağıdaki bileşenlerden oluşur:
NFT Pazaryeri: NFT'lerin ticareti için bir yer.
NFT ve ERC-20 jeton üretimi: Özel çiftlikleri başlatmak için NFT'ler ve ERC-20 jetonları oluşturun.
NFT Farming: Platformun ortak çiftliklerinde özel NFT ödülleri kazanmak için SUPER'ı kazanın.
NFT Multiverse Game: NFT'leri ve SuperFarm'ın video oyunlarını birleştiren birlikte çalışabilir bir metaverse. SuperFarm ve ortaklarının NFT'leri bu oyunlarda işe yarar.
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