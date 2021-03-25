Super Coin nedir?

SUPER Coin, SuperFarm'ın yerel yardımcı program belirtecidir ve aşağıdaki işlevler için kullanılır:

Yönetim: SUPER token sahipleri ağ yönetişim kararlarını oylayacak.

Ücretler ve Satın Alma İşlemleri: SUPER, platformun temel özelliklerine erişim için gereklidir.

Staking Ödülleri: Stake Yapanlar platform ücretleriyle birlikte ödüller alacak.

NFT Farming: SUPER, platformun ortak çiftliklerinde özel NFT ödülleri kazanmak için stake edilebilir.

SuperFarm platformu aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

NFT Pazaryeri: NFT'lerin ticareti için bir yer.

NFT ve ERC-20 jeton üretimi: Özel çiftlikleri başlatmak için NFT'ler ve ERC-20 jetonları oluşturun.

NFT Farming: Platformun ortak çiftliklerinde özel NFT ödülleri kazanmak için SUPER'ı kazanın.

NFT Multiverse Game: NFT'leri ve SuperFarm'ın video oyunlarını birleştiren birlikte çalışabilir bir metaverse. SuperFarm ve ortaklarının NFT'leri bu oyunlarda işe yarar.

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