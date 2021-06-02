MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSunExpress'ten Türkiye-Almanya uçuşlarına ilişkin önemli açıklama
GeriEkonomi SunExpress'ten Türkiye-Almanya uçuşlarına ilişkin önemli açıklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
AA
Haber Giriş: 02.06.2021 - 21:37 | Son Güncelleme:

SunExpress'ten Türkiye-Almanya uçuşlarına ilişkin önemli açıklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
SunExpress'ten Türkiye-Almanya uçuşlarına ilişkin önemli açıklama

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, Türkiye ile Almanya arasında seyahat eden yolcuların, her iki ülkeye giriş yaparken PCR test sonucuna alternatif olarak antijen test sonucu, aşı sertifikası veya Kovid-19 geçirdiklerine dair belge sunarak uçuş yapabileceğini duyurdu.

SunExpress'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye ile Almanya arasında seyahat eden yolcularımız, her ülkeye giriş yaparken PCR test sonucuna alternatif olarak antijen test sonucu, aşı sertifikası veya Kovid-19 geçirdiklerine dair belge sunarak uçuşlarımıza katılabilirler. Ayrıca aşı sertifikası veya Kovid-19'a karşı bağışıklık kazanıldığını gösteren bir belge sunan yolcularımız, her iki ülkeye giriş sonrası karantina uygulamasından muaf tutulmaktadır."

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi