Sultanahmet köftesinde marka davası sulhla bitti

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Tarafların sulh olması üzerine mahkeme dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

ADINI DEĞİŞTİRMİŞTİ

Sultanahmet Tramvay Durağı’nın 12 numaralı yerinde yıllardır hizmet veren ‘Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta’, marka adını bir süre önce ‘1920 Sultanahmet Köftecisi’ olarak değiştirme kararı almıştı. 1920 Sultanahmet Köftecisi’nin Onursal Başkanı Mehmet Tezçakın, “Taklitçilerin kullanamayacakları tek şey kuruluş tarihimizdi. Biz de marka adını 1920 Sultanahmet Köftecisi olarak değiştirdik. Artık herkes bilmeli ki, tabelasında 1920 tarihi olmayan dükkânlarda ve marketlerde satılanların, Sultanahmet köftesi ile uzaktan yakından ilgisi yoktur” demişti.

51 BİN LİRA İSTEDİ

‘Tarihi Sultanahmet Köftecisi’ markasının sahibi olan Elit Gıda, ‘Sultanahmet’ ibareli tescilli markalarından doğan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Tarihi Sultan Bahti Köftecisi’ne dava açtı. İddiaya göre Tarihi Sultan Bahti Köftecisi, ‘Sultanahmet’ markasını ihlal edecek şekilde ürün imalatı, satışı, dağıtımı, ithal ve ihracatını yapmaktaydı. Bu ürünleri yurtiçi ve yurtdışında da satışa sunan Tarihi Sultan Bahti Köftecisi, tabelasında, levhalarında, camlarında ve işyeri içerisinde de ‘Sultanahmet’ markasını haksız olarak kullanıyordu.

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Tarihi Sultan Bahti Köftecisi’nin bu eyleminin müvekkilinin marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet tescil ettiğini dava dilekçesinde belirten Elit Gıda’nın avukatları, “Hak kaybına uğrayan müvekkil için şimdilik bin lira maddi, 50 bin lira da manevi tazminatın davalıdan faiziyle birlikte tahsilini talep ediyoruz” dedi.

SULH OLDULAR

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davaya Elit Gıda’nın avukatı ile Tarihi Sultan Bahti Köftecisi’nin avukatları katıldı. Duruşmada söz alan iki kurumun avukatı, müvekkillerinin sulh olduklarını ve birbirlerinden herhangi bir taleplerinin olmadığını belirterek davalarından feragat ettiğini ifade etti. Kararını açıklayan mahkeme, tarafların sulh olmaları üzerine dava dosyası hakkında hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verdi.