‘Sultanahmet Köftecisi’ kararına itiraz geldi

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada davacı Elit Gıda, davalı Kızılkaya Kardeşler’in ‘Meşhur Sultanahmet Köftecisi’ markasını kullanımının durdurulmasını, marka hakkına tecavüzün tespitini ve 20 bin lira tazminata hükmedilmesini talep etmişti. Davaya cevap veren ‘Meşhur Sultanahmet Köftecisi’ olarak faaliyet gösteren davalılar Kızılkaya Kardeşler’e ait restoranın avukatı ise, “Davalı, ‘Kızılkaya Kardeşler Meşhur Sultanahmet Köftecisi’ olarak markasını tescil ettirmiştir. Bu marka davacının markasının aksine ayırt edici niteliktedir. Dava reddedilsin” demişti. Mahkemenin gerekçeli kararında, “Bu ibarenin tek bir sahibi olamayacağı artık tarihe ve bölgeye mal olmuş olduğu sonucuna varılmalıdır. Tarafların markalarının farklılaşmış olduğu, tüketicilerin ayırt edebileceği şekilde kullanımın olduğu görülmektedir.

Aradan geçen bu zamana bakılınca artık ticari olarak birlikte var olan kullanımların mevcut olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle davanın reddine karar verildi” denilmişti.

HAYRET ETTİK

Tarihi Sultanahmet Köftecisi’nin sahibi Elit Gıda’nın Ceo’su Mert Tezçakın, yerel mahkemenin ret kararına itiraz ederek, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne (İSTİNAF) başvurduklarını açıkladı. Mert Tezçakın Hürriyet’e yaptığı açıklamada, ‘Sultanahmet Köftecisi’ markasının Patent Enstitüsü tarafından da tanınmış marka olarak onaylandığını belirterek “Bu markayı izinsiz kullanan onlarca işletmeye dava açtık. Tamamı lehimize sonuçlandı. Söz konusu dava da aynı anda iki komşu işletmeye açtığımız davalardır. Üst komşu dükkan aleyhine açtığımız dava yerel mahkemede lehimize sonuçlandı. Dava Yargıtay tarafından da onandı. Diğer komşu işletmeye açtığımız davanın bu şekilde sonuçlanmasını hayretle karşıladık.

Yerel mahkemenin ‘Sultanahmet Köftesi, tarihe ve bölgeye mal olmuş bir ibaredir. Bu ibarenin tek bir sahibi olamaz’ şeklindeki kararı, Yargıtay’ca onanmış, kesinleşmiş kararlara aykırıdır. Elimizde Yargıtay’ın emsal kararları var. Bu karar doğrultusunda yerel mahkemenin verdiği bu kararın İstinaf mahkemesinde bozulacağına inanıyoruz” diye konuştu.