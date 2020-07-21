MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSukuk ihracı toparlanıyor
GeriEkonomi Sukuk ihracı toparlanıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 21.07.2020 - 07:14,Son Güncelleme:

Sukuk ihracı toparlanıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sukuk ihracı toparlanıyor
Abone Olgoogle-news

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, uluslararası sukuk ihracının mayıs ve haziran aylarında toparlandığını bildirdi.

Fitch'den yapılan açıklamada, sukuk ihracatçılarının fonlama tabanlarını çeşitlendirdikçe arzın artmasının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, uluslararası sukuk ihracının, Kovid-19 salgını kaynaklı dalgalanmadan dolayı birincil piyasanın kapanmasının ardından mayıs ve haziranda toparlandığına işaret edildi.

Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi bölgesi, Malezya, Endonezya, Türkiye ve Pakistan'dan yapılan, 18 aydan daha uzun vadeli sukuk ihracının, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 42 artarak 12 milyar dolara ulaştığı kaydedildi.

Ayrıca mart ve nisan aylarında sukuk ihracındaki keskin yavaşlamanın, salgın nedeniyle finansal piyasalarda meydana gelen oynaklığı yansıttığı aktarıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle