Sudaki yaşam için çevreci adımlar

DP World Yarımca CEO’su Kris Adams, “Hibrit araç alımı yaptık ve yıllık 19.8 ton karbon tasarrufu sağladık. Ayrıca güneş panelleri yatırımımızla yıllık enerji tüketiminin yüzde 4’ünü karşılayacağız ve 227 bin kilogram karbon salınımından kurtulacağız. Atıklarımızda da yüzde 66’ya varan bir azaltma yapmayı başardık” dedi.



Adams, “Marmara Denizi’nde canlı yaşamını koruyabilmek ve iyileştirmek için Sarı Mercanların Korunması Projesi’ni hayata geçiriyoruz. Su altındaki yaşamın anahtarı olan mercanların nüfusundaki azalmaya karşı İstanbul Üniversitesi ve Deniz Yaşamını Koruma Derneği iş birliğiyle projeyi önümüzdeki ay devreye sokacağız. Mercanların koruma ve nakil yöntemiyle sayılarını artıracağız” dedi.

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