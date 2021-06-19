Sudaki yaşam için çevreci adımlar
Liman işletmecisi DP World Yarımca, küresel ısınma, asit dengesindeki değişimler ve kirlilikle tehlike altında olan dünya suları için birçok projeye imza atarak Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden 14’üncü alanı kapsamında ‘Sudaki yaşam’ teması özelinde deniz ve kıyı eko-sistemlerini sürdürülebilir kılmayı amaçladığını açıkladı.
DP World Yarımca CEO’su Kris Adams, “Hibrit araç alımı yaptık ve yıllık 19.8 ton karbon tasarrufu sağladık. Ayrıca güneş panelleri yatırımımızla yıllık enerji tüketiminin yüzde 4’ünü karşılayacağız ve 227 bin kilogram karbon salınımından kurtulacağız. Atıklarımızda da yüzde 66’ya varan bir azaltma yapmayı başardık” dedi.
Adams, “Marmara Denizi’nde canlı yaşamını koruyabilmek ve iyileştirmek için Sarı Mercanların Korunması Projesi’ni hayata geçiriyoruz. Su altındaki yaşamın anahtarı olan mercanların nüfusundaki azalmaya karşı İstanbul Üniversitesi ve Deniz Yaşamını Koruma Derneği iş birliğiyle projeyi önümüzdeki ay devreye sokacağız. Mercanların koruma ve nakil yöntemiyle sayılarını artıracağız” dedi.
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