Şubatta en fazla sivribiberin fiyatı arttı

Bayraktar, yazılı açıklamasında, TZOB olarak üreticiden tüketiciye halkın tamamını yakından ilgilendiren gıda fiyatlarındaki değişimleri takip etmeye ve kamuoyunu doğru bilgilendirmeye devam edeceklerini vurguladı. Bayraktar, markette kuru üzüm, kuru incir, fındık, antepfıstığı ve maydanoz fiyatlarında değişim meydana gelmediğine işaret ederek, “Patatesteki fiyat düşüşünü yüzde 13.96 ile patlıcan, yüzde 5.44 ile kuru soğan, yüzde 4.88 ile kabak, yüzde 2.93 ile kaşarpeyniri, yüzde 2.24 ile yumurta, yüzde 2 ile kırmızı mercimek, yüzde 0.56 ile süt takip etti” ifadesini kullandı.



İKİNCİ ISPANAK OLDU

Markette en fazla fiyat artışının görüldüğü sivribiberi yüzde 19.92 ile ıspanak ve yüzde 15.28 ile portakalın takip ettiğini belirten Bayraktar, “Bunları yüzde 15.1 ile limon, yüzde 11.07 ile ayçiçekyağı, yüzde 9.68 ile yeşil soğan, yüzde 8.76 ile elma, yüzde 7.97 ile yeşil mercimek, yüzde 7.89 ile nohut, yüzde 7.15 ile kuru kayısı, yüzde 6.62 ile domates, yüzde 5.76 ile mandalina, yüzde 5.55 ile tereyağı, yüzde 5.44 ile karnabahar, yüzde 4.88 ile havuç, yüzde 4.75 ile toz şeker, yüzde 4.67 ile salatalık, yüzde 4.39 ile mısırözü yağı izledi” bilgisini paylaştı.

ÜRETİCİ RAHATLATILMALI

Bayraktar, şunları kaydetti: “Ekonomik örgütlerin görev tanımları değişmeli, idari ve mali yönden güçlendirilerek özellikle hasat dönemlerinde ekonomik faaliyette bulunmaları ve piyasada alım yapmaları sağlanmalıdır. Halkımızın makul fiyatlardan ürün tüketebilmesi için en azından çok tüketilen ürünlerdeki üretici market fiyatlarına dikkat edilmesi, bunun yakından takibinin yapılması gerekmektedir. Çiftçimizin bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine ödeyemediği için takibe düşen ve yüksek faizle yapılandırdığı borçları faizsiz olarak uzun vadeye yayılmalı ve üreticilerimiz rahatlatılmalıdır.”