Şubatta 81 bin konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin rakamları da açıkladı. Buna göre şubatta konut satışında bir önceki aya göre yüzde 15.06 artış, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 31.6 düşüş yaşandı ve 81 bin 222 kişi ev sahibi oldu.



FAİZ ETKİSİ

Geçen yıl rekoru getiren en önemli faktör kamu bankalarının düşük faizli konut kredisi kampanyasıydı. Yaz aylarında kampanya ile birlikte yüzde 0.64’e kadar düşen faizler psikolojik sınır olarak kabul edilen yüzde 1’i aştı, yüzde 1.30-1.80 bandına kadar geldi. Artan faizlerle birlikte konut almayı planlayan vatandaş beklemeye geçti. Kredi alımlardaki düşüş şubat ayında da kendini gösterdi. Şubatta kredili konut satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66.5 azalarak 14 bin 669’a geriledi. Toplam konut satışları içinde kredili satışların payı yüzde 18.1 oldu. Türkiye genelinde sıfır konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33.7 azalarak 24 bin 737 olurken, ikinci el konut satışları yüzde 30.7 azalış göstererek 56 bin 485’e geriledi.

YABANCIDA DÜŞÜŞ

Şubatta yabancılara konut satışı ise yüzde 26 gerileyerek 2 bin 964 oldu. Geçen ay İran vatandaşları Türkiye’den 477 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 432 konut ile Irak, 259 konut ile Rusya, 230 konut ile Afganistan ve 119 konut ile Kazakistan vatandaşları izledi.

‘DİPTEN ÇIKIŞ BAŞLADI’

Şubat ayı konut satışlarını ‘dipten çıkış’ olarak yorumlayan İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, “Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31.6 gerileyen şubat satışları, 2021 ocak ayına göre yüzde 15 artış gösterdi. Merkez Bankası’nın faiz oranlarındaki istikrarı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın küçük çaplı kentsel dönem projelerine sağladığı KDV ve faiz desteği kredili konut satışlarında etkili oldu. Geçen yıla göre yüzde 66.5 azalarak 14 bin 669 olarak gerçekleşen kredili konut satış miktarı, Ocak 2021 dönemine göre yüzde 36 artış gösterdi. Konut satışlarında düzeltme hareketinin hafta sonu kısıtlamalarının tek güne indirilmesiyle birlikte bir miktar daha artarak devam etmesini bekliyoruz” dedi.

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