Şubat enflasyonu beklentinin altında

Tüketici fiyatları bazında şubatta en yüksek fiyat artışı yüzde 44.09 ile kabakta gerçekleşirken, kabaktaki fiyat artışını sivribiber ile vapur bilet ücreti izledi. Yurt içi üretim fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) de aylık yüzde 0.48 artarken, yıllık bazda yüzde 9.26 oldu.

SİVRİBİBER VE KABAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre TÜFE aylık yüzde 0.35’le piyasa beklentilerinin altında kaldı. TÜİK verilerine göre ana harcama grupları itibarıyla şubatta aylık bazda en yüksek artış, yüzde 2.33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 2.03 ile sağlık ve yüzde 0.86 ile eğitim grubunda görülürken, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0.85, lokanta ve otellerde yüzde 0.82 ve konutta yüzde 0.48 artış gerçekleşti. Şubatta ana harcama grupları itibarıyla en fazla düşüş gösteren grup yüzde 4.83 ile giyim ve ayakkabı oldu. Tüketici fiyatları bazında şubatta en yüksek fiyat artışı yüzde 44.09 ile kabakta gerçekleşirken, kabaktaki fiyat artışını yüzde 23.76 ile sivribiber, yüzde 22.12 ile vapur bile ücreti izledi. Şubatta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 20.71 ile salatalık, yüzde 18.67 ile kıvırcık, yüzde 17.36 ile ıspanak, yüzde 16.64 ile maydanoz, yüzde 15.34 ile limon, yüzde 12.84 ile patlıcan, yüzde 11.91 ile ayva, yüzde 8.78 ile margarin yer aldı.

ERKEK KAZAĞI DÜŞTÜ

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 12.58 ile erkek kazağında gerçekleşti. Bunu yüzde 11.58 ile domates, yüzde 11.53 ile kadın kabanı, yüzde 10.29 ile erkek kabanı, yüzde 10.05 ile çocuk kazağı, yüzde 9.82 ile erkek montu, yüzde 9.65 ile kadın kazağı, yüzde 8.78 ile kadın botu izledi.

ÖLÇÜLÜ İNDİRİM BEKLENTİSİ

Ekonomistler, enflasyonun şubatta piyasa beklentisinin oldukça altında gerçekleştiğini belirterek, 19 Mart’taki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında daha ölçülü faiz indirimi gelebileceği öngörüsünde bulunuyor. Ekonomist Haluk Bürümcekçi, şubatta enflasyonun piyasa beklentisinin altında gerçekleştiğini belirtti. Bürümcekçi, enflasyonun geçen yıla göre sınırlı da olsa yükselmesinde, işlenmiş ve işlenmemiş gıda fiyatları ve konut grubunda gözlenen fiyat ayarlamalarının etkili olduğunu vurguladı. GMC Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayyıldır da şubatta enflasyonun piyasa beklentilerinin altında kaldığını belirtti. Ayyıldır, Merkez Bankası’nın 19 Mart’taki toplantısında daha da ölçülü faiz indirimi gelebileceğini aktardı.