Su zammı teklifi geri çekildi

AK Partili Tarife Komisyonu Başkanvekili Halit Cebeci, yüzde 25 zammın dışında ayrıca enflasyon oranında yüzde 12 zam talep edildiğini belirtti. AK Parti Meclis Üyesi Sedat Demirtaş, “Baktınız ki vatandaş tepki gösteriyor. AK parti kabul etmeyecek. Gerçek yüzümüz ortaya çıkmasın diye bu zam teklifini geri çektiniz. Yoksa İBB, İstanbul halkının cebinden yılda 2.2 milyar lira fazladan alacaktı” dedi. İSKİ’nin 2021 yılı bütçesinin oylandığı İBB Meclis’inde sunum yapan İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, altyapı ihtiyacı, ömrünü yitirmiş ekipmanlar, artan elektrik ve personel giderleri ile dövize bağlı artan ithal giderler nedeniyle zam talep edildiğini açıkladı. İSKİ’nin 8 milyar lira olarak açıklanan 2021 yılı gider bütçesi İBB Meclisi’nde 214 oyla kabul edildi.