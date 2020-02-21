Su üstündeki, zenginler rotayı Türkiye’ye çevirdi

2019 yılında denizle buluşan yatlar ve vaktini su üstünde geçirmeyi seven zenginlerin 2020 yılında rotalarını Türkiye’ye çevirdiğini belirten Su Üstünde bloğu yöneticisi Eren Budaklı, “Asya'da Corona Virüsü hastalığının baş göstermesi ve yayılması sonucu kruvaziyer gemilerinden sonra mega yatlar da rotasını Akdeniz kıyılarına çevirdi. Geçmiş yıllarda Ege kıyılarına ve İstanbul'a gelen Al Lusail, Eclipse, Dilbar, Ocean Victory, A, Flying Fox, Al Mirqab, Dream yatlardan sonra yeni inşa edilen yatların da bu yıl Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. Şubat ayında Dream ve Amadea adlı yatların Bodrum Liman'ında yakıt ve yiyecek ikmali yaptıktan sonra, Coral Ocean adlı yat da Kuruçeşme İstanbul'a demir attı. Sezon açılmadan mega yatların Türkiye'ye gelmesi gerek turizm gerekse ülke tanıtımı için önemli. 2019 yılında denize inen Rev Ocean, Redwood, Lightning, Bravo Eugenia ve TIS adlı yatların da programında Türkiye sahilleri var” diyerek Türkiye’nin karada olduğu kadar, denizde ve kıyılarda sahip olduğu turizm potansiyelinin tanıtılması için uğraş verdiklerini söyledi.