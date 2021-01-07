Su ürünleri sektöründe tarihin en yüksek ihracat rakamına ulaşıldı

EİB'den yapılan açıklamaya göre, 2019 yılında 1 milyar 11 milyon dolarlık ihracata ulaşan su ürünleri sektörü 2020 yılının ikinci çeyreğinde ihracatta eksiye düşse de özellikle yılın son çeyreğindeki performansıyla yönünü artıya çevirdi. Sektörün ihracatı, yıl sonunda tarihinin en yüksek rakamı olan 1 milyar 53 milyon dolara ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Türkiye'nin su ürünleri ihracatında levreğin 355,6 milyon dolarla en çok ihraç edilen balık türü olduğunu kaydetti.

Kızıltan, "Levrek ihracatta yüzde 7'lik gelişim gösterdi. Çipura ihracatımız ise yüzde 8,6'lık artışla 311 milyon dolara ulaştı. Alabalık yüzde 3'lük artışla 120 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı. Orkinos ihracatımız 65,3 milyon dolar olarak kayıtlara geçerken, en büyük artışı Karadeniz somonunda yakaladık. Karadeniz somonu yüzde 96'lık ihracat artış hızıyla 56,8 milyon dolar ihracata imza attı. Kaya levreğinden yüzde 7,5'lik artışla 6,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Sektörün gelişimine dikkati çeken Kızıltan, "Türk su ürünleri sektörü 2023 yılında 1,5 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyor, salgın da bu yolculuğa engel olamadı." değerlendirmesinde bulundu.

EN ÇOK İHRACAT HOLLANDA'YA

Türkiye'den yapılan su ürünleri ihracatında Hollanda 133 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Su ürünleri ihracatı Rusya'ya yüzde 49 artışla 132 milyon dolar, İtalya'ya ise yüzde 17'lik artışla 129 milyon dolara ulaştı. Türk su ürünleri 93 ülkeye ihraç edildi.