Su tüketimine dikkat

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili Türkiye’de birçok önlem alındı. Uzmanlar koronavirüse karşı ellerimizi sık sık yıkamayı tavsiye ederken suyun israf edilmemesi yönünde de uyarıda bulunuyor. 20 saniye boyunca musluğun açık kalması durumunda 2 litreye yakın suyun boşa akacağını söyleyen Prof. Dr. Hüseyin Toros, “Koronavirüsle mücadele ederken suyumuzu idareli kullanmamız yönünde acilen toplumun bilgilendirilmesi, hatta kamu spotlarının hazırlanması lazım” diyor. Evde kaldığımız sürece elektrik, su, doğalgaz ve internette tasarruf yapmamızı gerektiğini söyleyen Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül ise “Gereksiz, amaçsız, yararsız yere iş, işlem, harcama yapmamamız lazım” diyor.

TOPLUM BİLGİLENDİRİLMELİ

Temiz su konusunda Türkiye genelinde bir sıkıntı yaşanmadığını ancak suyu tasarruflu kullanmamız gerektiğini söyleyen İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, “Şu anda ülke genelinde su sıkıntımız yok. Ancak İstanbul’a baktığımızda barajların yüzde 65 oranında dolu olduğunu görüyoruz. Barajlar son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde. Bu yüzden sularımızı çok dikkatli kullanmamız lazım. Özellikle koronavirüse yakalanmamak için 20 saniye boyunca ellerimizi sabunlayıp yıkamamızın önemli olduğunu biliyoruz. Eğer bir kişi ellerini 20 saniye boyunca sabunlarken musluğu sonuna kadar açık bırakırsa bu süre zarfında yaklaşık iki litre su israf etmiş olur. 10 milyon insanın günde 5 kez bu şekilde ellerini yıkamış olduğunu düşünün. Bu durumda günde yaklaşık 100 milyon litre su harcanmış olur. Ellerimizi sabunlarken musluğu açık bırakmamalıyız. Eğer sularımızı idareli kullanmazsak susuz kalabiliriz. Susuz kalırsak diğer tedbirleri almakta sıkıntı yaşayabiliriz. Koronavirüsle mücadele ederken suyumuzu idareli kullanmamız yönünde acilen toplumun bilgilendirilmesi, hatta kamu spotlarının hazırlanması lazım” diyor.

SUYU İSRAF ETMEYELİM

Hekimlerin önerisi doğrultusunda suyu kullanmamız gerektiğini söyleyen İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Sağlığımızı korumak için mutlaka uzmanların önerdiği sürede ve miktarda su kullanmalıyız sadece israf boyutunda su harcamamalıyız. İnsanların zamanlarını evde geçirmeleri nedeni ile su kullanımında önemli artış olacaktır. Fakat restoranlarda, küçük ölçekli işletmelerde, sanayi ve endüstride kullanım oranı düşecektir. Bu durumda su kullanımında bir miktar dengelenme olacaktır. Büyük şehirlerimizdeki barajlarımızdaki su seviyesinin koronavirüs ile mücadele de yeterli olacağını düşünüyorum. Her bireyin hekimlerin sık sık uyardıkları şekilde el, yüz ve vücut temizliği için suyu kullanması hayati önem taşımaktadır. Yeter ki suyu gereksiz yere kullanmayalım, israf etmeyelim.”

ENERJİ KAYNAKLARIMIZI DİKKATLİ KULLANALIM

Özellikle enerji konusunda israftan kaçınmak gerektiğini belirten Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, “Bağışıklık sistemi-mizi güçlü tutmalıyız. Ancak israf yapmamalıyız. Marketleri boşaltıp eve stok yapmanın bir mantığı yok. Gıda ve temizlik ürünlerinde ihtiyacımız olanı kadarını kullanmalıyız. Kaynaklarımızı normal günlük hayatımızda nasıl kullanıyorsak bu dönemde de aynı şekilde kullanmamız lazım. Gereksiz, amaçsız, yararsız yere iş, işlem, harcama yapmamamız lazım. Elektrik, doğalgaz ve su tüketimi konusunda dikkatli davranmamız lazım” diyor.

TASARRUF ETMELİYİZ

Tüketicilerin tasarruf yapmaları gerektiğini söyleyen Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Bu dönemde sürekli evde kaldığımız için elektrik, internet, su ve gaz kullanımımız doğal olarak artacak. Bu kalemlerde fiyat indirimi yapılmalı, hatta ödeme kolaylığı sağlanmalı. Tüketicilerimize sürekli tasarruf yapmalarını öneriyoruz. Enerjide dışa bağlı bir ülke olduğumuz için elektrik, doğalgaz ve internet kullanımına dikkat etmeli. İkamet etmediğimiz odalarının ışığını ve peteklerini kapatmalıyız. Tüketiciler tasarruf kurallarına her zamankinden daha fazla riayet etmeli.”

ELİMİZİ NASIL YIKAMALIYIZ

20 saniye kuralı sırasında ellerimizi akan suyun altında ovalamaya gerek olmadığını söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceylan ellerimizi nasıl yıkamamız gerektiğini şöyle özetledi: “Ellerinizi yıkamak için musluğu açıp elinizi ıslatın. Daha sonra musluğu dirseğinizle veya bir peçete ile kapatın. Elinizin içini, sırtını, parmak aralarını, başparmağını ve tırnak ucunu iyice ovun. Daha sonra musluğu açıp elinizi durulayın. Sonra musluğu dirseğiniz ya da bir peçete ile kapatın. Peçeteyi de bir yere atın. Bu süreç boyunca elinizi suyun altında ovalamanın bir anlamı yok. Suyun altında ovalarsanız sabunun etkisi azalır.”