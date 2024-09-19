‘Su dolu kapsül senaryosu’

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“Çağrı cihaları lityum pillerle çalışır. Lityum su ile birleşirse bomba gibi patlar. Batarya üretilirken minik bir kapsül içinde su konduysa sistemin en önemli kısmı tamamlanmış olur. Bu mümkün müdür? Evet mümkündür” diyen Açıkgöz, bataryaya tek bir sinyalle uzaktan kısa devre yaptırılabileceğini belirtti. Açıkgöz, “Sinyal gönderilip kısa devre olduğunda pil ısınmaya başlar, gazlar açığa çıkar ve sıcaklık 80-100 dereceye ulaşır. İşte bu sıcaklık su dolu kapsülü delmeye yeterlidir. Su lityumla birleştiğinde zincirleme reaksiyon oluşur ve cihaz bomba etkisi ile patlar” diye konuştu.