Stresi ortadan kaldıracak uygulama

Kısa süre önce salgın koşulları neticesinde firmaların planlamalarındaki belirsizliklere çözüm olabilmek adına EsnekPlan sistemini devreye alan LeasePlan Türkiye, bu kez de kiralama süreci boyunca yaşanabilecek stres unsurlarını ortadan kaldıracak yeni hizmetini duyurdu. NoStressPlan adına sahip yeni hizmet, kiralama döneminde meydana gelebilecek problemlere karşılık firmalara güvenceler sunuyor. NoStresPlan modeliyle konkordato, iflas, vefat, malulen emeklilik ve doğal afet gibi birçok konuda kiralama sözleşmesi firmalar tarafından ücret ödenmeden iptal edilebiliyor.



ÜCRETSİZ İPTAL

Operasyonel kiralama sürecinde meydana gelebilecek problemlere karşılık firmalara önemli güvenceler sunan NoStressPlan ile konkordato, iflas, vefat, malulen emeklilik ve doğal afet gibi birçok konuda kiralama sözleşmesi firmalar tarafından herhangi bir ücret ödenmeden iptal edilebiliyor. Firmalara en uygun fiyat garantisi veriliyor. Yeni hizmetin detaylarını paylaşan LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay şunları söyledi: “Türkiye operasyonel kiralama sektörüne ilki gerçekleştirerek kazandırdığımız NoStressPlan ile ücretsiz erken iade ve en uygun fiyat garantisi gibi avantajlı özellikler sunuyoruz. Tüm operasyonel kiralama hizmetlerini eksiksiz bir şekilde sürdürüyor ve mobiliteyi kesintisiz devam ettiriyoruz. Yedek araç, bakım, onarım, lastik, hasar yönetimi, vergi yönetimi, muayene, yol yardım gibi tüm operasyonel hizmetleri kapsayan tekliflerimiz ile firmaların yaşayacağı stresi sona erdirmek istiyoruz.”

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın