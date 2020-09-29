Stratejist Paksoy'dan YEP yorumu... Üç ana hedefi var: Sürdürülebilir büyüme, enflasyonla mücadele ve istihdam

Yeni Ekonomi Programı'nı Bakan Albayrak ekonomide yeni yol haritasını Yeni Ekonomi Programı ile açıkladı. Bakan Albayrak, büyüme, işsizlik ve enflasyona yönelik hareketlerin olacağını belirtirken, istihdamın artırılarak büyümenin sağlanacağını da söyledi.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarını Stratejist Cüneyt Paksoy yorumladı. Paksoy, "Yeni normallerin getirdiği problemlerle öncelikle mücadele edeceksiniz ondan sonra kazanımlarınızı artırarak virüs sonrası yeni dünya düzeninde iyi bir yer alacaksınız. Programın üç ana hedefi var. Sürdürülebilir büyüme, enflasyonla mücadele ve istihdam. Bugüne kadar alınan bütün tedbirlerin amacı bu. Sürdürülebilir büyümeden uzaklaşmamak. Bence bu paketin en önemli özelliği, ölçülebilir bir denge üzerinde her şey kurgulanmış."

Paksoy'un açıklaması şöyle:



"Sayın bakanımız da söyledi 2020’ye başlarken biz disiplin dengelenme sonrası değişimi hedef alıyorduk. 2020’nin ilk çeyreğine iyi bir büyümeyle de girdik aslında. Sonra bütün dünya için belirgin hale gelen ve her şeyi değiştirme potansiyeli içeren yeni bir döneme geldik. Virüs süreci. Halen de o sürecin içindeyiz hem global ölçekte hem iç ekonomimiz üzerinde ciddi etkileri olan bir süreç. Yeni, normaller ve bu yeni normallere alışma süreci. Bir kere yeni normallerin getirdiği problemlerle öncelikle mücadele edeceksiniz ondan sonra kazanımlarınızı artırarak virüs sorası yeni dünya düzeninde iyi bir yer alacaksınız. Üç ana hedefi var. Sürdürülebilir büyüme, enflasyonla mücadele ve istihdam. Bugüne kadar alınan bütün tedbirlerin amacı bu. Sürdürülebilir büyümeden uzaklaşmamak. Bence bu paketin en önemli özelliği, ölçülebilir bir denge üzerinde her şey kurgulanmış."